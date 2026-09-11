Ostravští starostové znovu míří do voleb i na primátorský post

Všichni starostové nejlidnatějších městských obvodů krajského města Ostravy budou v nadcházejících komunálních volbách znovu usilovat o podporu voličů. Stejně tak chce post primátora obhajovat Jan Dohnal z ODS, který je v čele kandidátní listiny srdcOVA, jež stojí na půdorysu koalice Spolu a tvoří ji ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci. Někteří starostové ale mají ambici stát se primátorem či zamířit do Senátu. Vyplývá to ze zjištění ČTK a dat zveřejněných na volebním webu Českého statistického úřadu. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
V čele centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dosud stojí Petr Veselka, který byl před čtyřmi lety lídrem hnutí ANO a je rovněž radním města. V letošních komunálních volbách je ale jedničkou kandidátní listiny ANO Jiří Till a Veselka na ní vůbec nefiguruje. Kandiduje totiž za uskupení Motoristé sobě, kde je na třetím místě. Veselka na svém facebookovém profilu uvedl, že se členové místní organizace hnutí ANO rozhodli, že o jeho práci nadále nemají zájem. Osobně se ale domnívá, že pro obvod by i nadále mohl být prospěšný, a proto se rozhodl spolupracovat s Motoristy sobě.
Výrazné změny naopak nečekají nejlidnatější ostravský obvod Jih, v němž žije téměř 100.000 obyvatel krajské metropole. Post starosty bude znovu obhajovat Martin Bednář, který stejně jako před čtyřmi lety stojí v čele kandidátní listiny hnutí ANO. Bednář na 55. místě rovněž uzavírá kandidátní listinu hnutí ANO pro město Ostravu.
V Porubě se chce o post starostky znovu ucházet Lucie Baránková Vilamová, která je nynější náměstkyní primátora. Stejně jako před čtyřmi lety je jedničkou kandidátní listiny ANO. Baránková Vilamová je ale zároveň kandidátkou hnutí v senátních volbách, kde bude bojovat o přízeň voličů v ostravském volebním obvodu 72 a čtyřkou kandidátní listiny hnutí ANO pro město Ostravu.
Post starosty obvodu Mariánské Hory a Hulváky chce obhájit i Patrik Hujdus, který opět stojí v čele uskupení Starosta Patrik Hujdus a Nezávislí. V končícím volebním období vzbudila v obvodu velký mediální zájem především sporná demolice finských domků v někdejší hornické kolonii Bedřiška. Někteří její obyvatelé včetně mluvčí Bedřišky Evy Lehotské rovněž budou usilovat o hlasy voličů, a to jako uskupení Budoucnost Mariánských Hor a Hulvák.
Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš tentokrát nepovede v obvodu kandidátní listinu hnutí ANO, jako tomu bylo v roce 2022. Je až na čtvrtém místě, Vereš má ale ambici stát se primátorem, je totiž lídrem ANO pro město Ostravu.
Na kandidátních listinách pro Ostravu se ale na prvních místech, které obvykle přináleží zájemcům o primátorský post, objevují i někteří další starostové. Například uskupení Starostové pro Ostravu vede nynější starosta Radvanic a Bartovic a náměstek primátora Aleš Boháč, který chce za Sdružení NK Radvanice a Bartovice obhajovat i funkci starosty. V čele uskupení Hnutí Stačilo! a nezávislí Ostraváci stojí starosta Michálkovic Martin Juroška, který před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu Ostravské levice, jejímž lídrem je ale letos Ivan Strachoň. Juroška by post michálkovického starosty chtěl rovněž obhájit, stojí v čele uskupení Volba pro Michálkovice.