Ostravští Steelers s náhradním rozehrávačem doma favoritovi podlehli

„Byl to správný tvrdý a náročný zápas. Deštivé počasí udělalo taky své. Podle mě se ale nemusíme stydět za výkon, který jsme jako tým předvedli,“ konstatoval hráč ostravské obrany Gabriel Fröhlich. „První polovina zápasu byla skvělá, každý věděl kde má být. V druhé půlce jsme se bohužel dopustili několika chyb které soupeř využil a skóroval.“

Útok Vysočiny vedený zkušeným Janem Dundáčkem se v první čtvrtině rozehrával a k prvním bodům se hosté dostali až v závěru druhé čtvrtiny. Nejprve otevřel skóre běhovým touchdownem Ashton Heard a po dvou minutách se podobně prosadil i Dundáček.

Vedení 14:0 dokázali Gladiators ve třetí čtvrtině výrazně vylepšit. Další dva touchdowny totiž přidal Heard, který tak zkompletoval hattrick, a po passu Dundáčka se z touchdownu radoval také Petr Čermák. Steelers odpověděli pouze jedním field goalem Dominika Římánka.

Závěr zápasu se již dohrával za rozhodnutého stavu a na konečných 38:3 pro Gladiators upravil skóre úspěšným field goalem Petr Koktavý. Gladiators zvítězili pošesté v sezoně a mají jistou účast v semifinále.

Tým Steelers míří v sobotu do Přerova, kde bude bojovat o účast v play off. „Budeme chtít předvést férový zápas bez zbytečných faulů. A ukázat všem, že Steelers mají na to být v semifinále,“ doplnil Fröhlich.