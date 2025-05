Ostravští Steelers se trápí v útoku, tým ztratil také zápas v Přerově

Do vedení se Mammoths dostali po field goalu Jana Měšťánka z úvodu zápasu. Ještě před koncem první čtvrtiny navýšili Mammoths vedení na 10:0, když se z touchdownové spolupráce radovali quarterback Randal Moore a Pavel Kleisl. Obrana Steelers už sice žádné body soupeři nepovolila, ale útok Ostravy vycházel ze svého snažení bodově naprázdno.

Na konci třetí čtvrtiny snižoval na rozdíl jednoho skóru field goalem Dominik Římanek, ale Mammoths v závěrečné čtvrtině uhájili vedení 10:3 a připsali si tak druhou výhru v sezoně. Steelers mají bilanci tří výher a pěti porážek, ale stále mají postup do semifinále ze čtvrtého místa ve svých rukou.

„Myslím že pár světlých momentů ve hře bylo, ale bohužel nám pořád stabilně nefunguje útok a je to hrozně poznat na tom, jak se odvíjí tempo celého zápasu,“ konstatoval ostravský widereceiver Jakub Řeháček. „Teď máme týden bez zápasu na doléčení se, ale taky doufám, že to nepojmeme jako týden volna. Pak hrajeme doma s Plzní a očekávání jsou jediná, a to výhra. Pokud neporazíme Plzeň, můžeme na play off zapomenout. Přál bych fanouškům dobrý fotbal na posledním domácím zápase.“