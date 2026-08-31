Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek, žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol nastoupí v září přibližně 20.000 žáků, mezi nimiž bude 3015 prvňáků, o 160 více než loni. Do škol bude chodit zhruba 1000 ukrajinských dětí. Novinářům to dnes řekla radní pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti).
Do 64 mateřských škol bude chodit téměř 8000 dětí, 3400 z nich tam nastoupí poprvé. Ve školkách je ještě více než 420 volných míst v běžných a přes 40 ve speciálních třídách. Ostrava podle radní nikdy neměla problém s dostatkem míst ve školkách. V posledních letech se například rozšířily mateřské školy v Hošťálkovicích a Petřkovicích, vznikla nová školka v Hrabové.
"Zároveň nám také ubývají bohužel malé děti. To znamená, že i v tuto chvíli máme dostatečný počet volných míst tak, abychom brali běžně i dvouleté děti. Samozřejmě, že k tomu přispívá také poměrně hodně dětských skupin, které fungují v rámci města Ostravy, které také trochu pohltí ty menší děti. Ale i kdybychom je neměli, tak máme dostatečné kapacity," řekla Hoffmannová.
Připomněla, že od roku 2029 budou školy muset mít více než 180 dětí. "Takže budeme muset menší školky a školy slučovat. Týká se to celkem sedmi obvodů, ať už to jsou velké obvody jako Moravská Ostrava, Poruba, Ostrava-Jih nebo Slezská Ostrava," řekla radní. Někde se sloučí školky do jedné instituce, jinde mateřská škola se základní.
"Jde především o manažerské rozhodnutí. To znamená, že se bude slučovat vedení jednotlivých školek a škol, ale budovy, místa v tuto chvíli všechna zůstávají stejná, otevřená, takže děti dál budou chodit na stejné místo, jak do mateřské, tak základní školy," řekla Hoffmannová. V budoucích letech se podle ní očekává razantní úbytek dětí, a tak se budou školy i zavírat, ale nadcházejícího školního roku se to netýká.
"Co se týče kapacit, máme je dostatečné, ale samozřejmě existují tady školy, které mají velký převis, protože o ně mají rodiče velký zájem. Je to klasicky základní škola třeba Ostrčilová nebo Matiční, také Základní škola (generála Zdeňka) Škarvady. Jsou to školy, které mají dlouhodobě dobré jméno anebo tam funguje bilingvní vzdělávání. My se snažíme na toto reflektovat, takže otevíráme spolu se zřizovatelem nové bilingvní třídy," řekla radní.
Možnost učit se bilingvně bude nyní například i na ZŠ Bohumínská. To by podle radní mohla být alternativa pro rodiče, kteří chtějí děti přihlásit na ZŠ Ostrčilova, od níž je vzdálená jen zhruba kilometr. ZŠ Ostrčilova v centru města se potýká i s takzvanou zápisovou turistikou, kdy rodiče přepisují trvalé bydliště dítěte, aby ho na populární školu dostali.
"Máme dny otevřených dveří, budou v lednu zápisy, takže by bylo nejlepší, aby se rodiče informovali například i u nejbližší základní školy, co nabízí, jaké jsou možnosti. Podporujeme talentované děti, jak v přírodních vědách, tak v umění anebo v humanitních vědách. Mají z čeho vybírat," řekla Hoffmannová.