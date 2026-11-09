Primátorem Ostravy je Vereš z ANO, v čele Opavy stanula sportovní legenda

Autor: jog, dmk, žah, ČTK
  10:32aktualizováno  14:41
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Novým primátorem Ostravy se dnes stal Richard Vereš z hnutí ANO. Ve svých 31 letech to je nejmladší primátor třetího největšího města od roku 1861, tedy od začátku volby starostů a primátorů centrální Moravské Ostravy. Nového primátora má také Opava, kde těsnou většinou zvolili Petra Czudka z uskupení Změna pro Opavu. Ve funkci nahradí Tomáše Navrátila z ANO.

V rámci ČR se od roku 1990 stal mladším šéfem radnice jen Tomáš Hanzel, kterému bylo v roce 2006 při zvolení primátorem Karviné o rok méně. O zvolení Richarda Vereše dnes rozhodli ostravští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro bylo 41 z nich, 13 se hlasování zdrželo. Celkem má ostravské zastupitelstvo 55 členů.

Nově zvolený primátor Ostravy Richard Vereš na ustavující schůzi zastupitelstva. (9. listopadu 2026)
Petr Czudek se stal novým opavským primátorem. Rozhodli o tom zastupitelé na své ustavující schůzi. (9. listopadu 2026)
Petr Czudek se stal novým opavským primátorem. Rozhodli o tom zastupitelé na své ustavující schůzi. (9. listopadu 2026)
Petr Czudek se stal novým opavským primátorem. Rozhodli o tom zastupitelé na své ustavující schůzi. (9. listopadu 2026)
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Po komunálních volbách se v Ostravě zrodila koalice hnutí ANO, Starostů pro Ostravu (STAN) a hnutí Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu tak má koalice pohodlnou většinu 37 hlasů, opozici s celkem 18 hlasy tvoří koalice srdcOVA – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 společně s Motoristy sobě.

Kdo vládl Ostravě po roce 1990

  • 1990 – 1993
    Jiří Smejkal (OF, ČSSD)
  • 1993 – 2000
    Evžen Tošenovský (ODS)
  • 2000 – 2002
    Čestmír Vlček (ODS)
  • 2002 – 2006
    Aleš Zedník (ČSSD)
  • 2006 – 2014
    Petr Kajnar (ČSSD)
  • 2014 – duben 2023
    Tomáš Macura (ANO)
  • Duben 2023 – 2026
    Jan Dohnal (ODS)
  • 2026
    Richard Vereš (ANO)

V jedenáctičlenné radě města bude mít ANO pět zástupců, Starostové čtyři a Ostravak dva. Nová rada bude mít méně uvolněných, tedy plně placených radních. Jejich počet se z devíti snížil na sedm. Méně bude i náměstků - místo sedmi šest.

Vereš bude jako primátor zodpovídat za finance, strategický rozvoj nebo bezpečnost. Za ANO budou náměstky Markéta Langrová, která bude mít v gesci majetek, bydlení či veřejné zakázky, náměstek Petr Holuša se bude starat o investice a Lucie Baránková Vilamová bude zodpovědná za územní plánování a evropské fondy. Radní bez portfeje bude Martina Jarošková.

Za Starosty bude náměstkem Aleš Boháč, který bude mít jako první náměstek na starosti životní prostředí či energetiku. Kultuře a sportu se bude věnovat náměstek Tomáš Výtisk, školství a vzdělávání má radní Patrik Hujdus a Jiří Jureček bude radním bez portfeje. Za hnutí Ostravak bude náměstkem Michal Mariánek, svěří mu sociální věci a zdravotnictví. Radním pro dopravu a IT se stal Lukáš Semerák.

Pro Vereše to je prozatímní vrchol politické kariéry, mimo tuto oblast jen nedlouho pracoval v advokátní kanceláři. Od roku 2018 byl starostou v ostravském obvodu Slezská Ostrava, od roku 2013 je také krajským zastupitelem.

Zatímco obvodní funkci opustil, na kraji hodlá zůstat. „Není to časově výrazně náročná funkce, navíc s primátorem Ostravy se to při jednání s krajem může vhodně doplňovat,“ vysvětlil Vereš.

Členem hnutí ANO je od roku 2013, přičemž jen o rok později jako devatenáctiletý se stal dokonce ostravským šéfem hnutí.

Kritika Baránkové za kumulaci funkcí

Hned na ustavujícím zastupitelstvu se objevila kritika, a to vůči magistrátní náměstkyni Luciii Baránkové Vilamové (ANO) za kumulaci funkcí. Současně je totiž starostkou obvodu Poruba a kandidovala také do Senátu, leč ve 2. kole volby neuspěla.

„Už v minulém volebním období padl na paní náměstkyni stejný dotaz a tehdy řekla, že by po nějaké době chtěla kumulaci omezit. Určitě by to bylo správně, protože tak velký obvod, jako je Poruba, si zaslouží starostku na plný úvazek,“ podotkl bývalý primátor Jan Dohnal (srdcOVA – ODS).

Kumulaci funkcí kritizoval i jeden z občanů a další zastupitel za srdcOVU Dominik Kolder.

Končící primátor: V koalici se budou tříštit zájmy

Baránková odpověděla, že výsledky voleb ukázaly, že voliči její práci oceňují a více funkcí jim nevadí. „V obvodu jsem dostala jednoznačně nejvíce preferenčních hlasů a na magistrátu druhý nejvyšší počet,“ zdůraznila s tím, že velmi pracuje a podoba Poruby jí dává za pravdu, že se svým týmem úkoly zvládá. „Navíc porubské ustavující zastupitelstvo se ještě neuskutečnilo,“ upozornila.

Do opozice odcházející exprimátor Dohnal uvedl, že je zvědav na další počínání nové koalice. „Myslím si, že se v koalici budou trochu tříštit zájmy, kdy se může opravdu stát, že město opustí některé klíčové rozvojové projekty,“ konstatoval Dohnal. „Ostrava nesmí stagnovat,“ dodal.

Podotkl, že už prosincové jednání ostravského zastupitelstva může mnohé ukázat. „To se bude schvalovat rozpočet města na příští rok. Obávám se, že město rezignuje na klíčové projekty a ustrne v režimu údržby a správy. Příchod nových investorů, rozvoj vysokých škol a vytváření nových pracovních pozic nesmí být upozaděn na úkor toho, že se budou stavět rozhledny třeba v Radvanicích,“ zmínil Dohnal projekt v obvodu bývalého i současného městského náměstka a starosty obvodu Radvanice a Bartovice Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu).

Novým primátorem Opavy je Petr Czudek

Novým opavským primátorem se dnes stal bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek z OK Změna pro Opavu. Na ustavujícím zasedání pro Czudka hlasovalo 20 z 39 přítomných zastupitelů. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu má tříčlenná koalice 20 křesel. (9. listopad 2026)

Nového primátora má i Opava. Tomáše Navrátila z hnutí ANO po osmi letech střídá bývalý basketbalový reprezentant a trenér Petr Czudek, který stojí v čele uskupení OK Změna pro Opavu. Prvním mužem města jej dnes zvolili na svém ustavujícím jednání noví zastupitelé. Pro bylo 20 z 39 členů zastupitelstva. Nová koalice, kterou tvoří OK Změna pro Opavu, ODS a nezávislé osobnosti a Zelená pro Opavu, má těsnou většinu.

„Programový průnik našich stran je veliký. Chceme pokračovat s projekty, které mají logiku, o těch dalších se ještě budeme bavit. Začneme určitě centrem, takže budeme řešit problém Slezanky, Bredy, divadla a dalších věcí,“ řekl po svém zvolení Petr Czudek.

„Do opozice odcházím s tím, že chceme spolupracovat, chceme být konstruktivní. Záleží mi na rozvoji tohoto města a byl bych rád, ať tady bude jakékoliv vedení, aby se Opava dále posouvala,“ komentoval končící primátor Navrátil.

Rozhodlo, kam se přiklonili Zelení

Situace po volbách byla v Opavě dlouho napjatá. Opava byla jediným velkým městem v kraji, kde hnutí ANO posílilo. Ve volbách získalo 37 procent hlasů, o dvě procenta víc než před čtyřmi lety, a bylo vítězem. Co se počtu mandátů týká, získalo jich stejně jako v minulém období, tedy 17. Ani to však nakonec k úspěchu nevedlo.

Konkurenční sestavě OK Změna pro Opavu, vedené Petrem Czudkem, se podařilo získat 13 zastupitelských mandátů. ODS a nezávislým osobnostem, ke kterým má Změna pro Opavu blízko, dalších pět mandátů. Dohromady tedy 18 zastupitelů.

Zbylá dvě malá hnutí – Zelená pro Opavu a Občané městských částí Opavy, inkasovaly po dvou mandátech. ANO je potřebovalo k nadpoloviční většině v devětatřicetičlenném zastupitelstvu obě, OK Změně pro Opavu stačilo jedno.

Napjatá byla i atmosféra na samotném ustavujícím jednání zastupitelů. Téměř dvouhodinový argumentační boj svedli opavští zastupitelé o způsob volby primátora, jeho náměstků a dalších členů rady.

U postu primátora se pak hlasovalo o třech kandidátech – hnutí ANO navrhlo Tomáše Navrátila a také dalšího svého zastupitele Ondřeje Tůmu. Konkuroval jim Petr Czudek, který získal těsnou nadpoloviční většinu hlasů.

Prvním náměstkem primátora Opavy zastupitelé zvolili Dominika Janků (ODS), který bude mít na starosti informatiku, energetiku, majetek města a školství.

Dalšími náměstky budou Daniel Volný (Zelená pro Opavu), který má v gesci životní prostředí, technické služby, sociální oblast a kulturu, a Dalibor Halátek (OK Změna pro Opavu), který dohlédne na investice, rozvoj a strategické plánování. Náměstek Karel Pásek z ODS se bude zabývat právními záležitostmi, prevencí kriminality, na starost bude mít také městskou policii a dopravu.

Radních bude mít Opava i nadále jedenáct, kromě primátora a jeho čtyř náměstků v radě zasednou čtyři zástupci hnutí OK Změna pro Opavu, jeden z ODS a jeden z uskupení Zelená pro Opavu.

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