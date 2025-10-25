Ostrava uctí spisovatele Otu Filipa. Deska připomene i rodinnou kavárnu jeho otce

Česko-německý prozaik a publicista Ota Filip, od jehož narození ve Slezské Ostravě letos uplynulo devadesát pět let, bude mít vedle Nové radnice v moravskoslezské metropoli svou pamětní desku.
„O jejím umístění a výběru výtvarného návrhu rozhodla rada města,“ uvedl mluvčí magistrátu Petr Havránek.

Radní akceptovali doporučení pracovní skupiny, která připomínku mezinárodně oceňovanému spisovateli připravuje.

„Deska bude na budově Moravskoslezské vědecké knihovny. Byla tam totiž kavárna, kterou kdysi provozoval otec Oty Filipa,“ vysvětlil člen skupiny, kronikář Archivu města Ostravy Martin Juřica.

Někdejší kavárna hrála v životě budoucího spisovatele důležitou roli. Jeho otec Bohumil ji provozoval v letech 1935 až 1945 a jeho syn tam v době dospívání trávil hodně času.

Prezident udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti umění exilovému spisovateli Otovi Filipovi (28. října 2012).
Rodinný podnik také hraje jednu z klíčových rolí ve Filipově prvotině Cesta ke hřbitovu, která se odehrává v multikulturní Ostravě před válkou a během nacistické okupace.

Za román získal v době začínajícího politického uvolnění v roce 1967 Cenu města Ostravy. Další dílo odehrávající se v Ostravě – Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy – už vyšlo poprvé v samizdatu.

Zemřel spisovatel Ota Filip. Z ČSSR ho vyhnali, v Německu zažil úspěch i tragédii

Ota Filip Československo opustil v roce 1974, kdy pod nátlakem odešel do německého exilu. Předtím skončil ve vězení za údajné podvracení republiky.

V Německu v psaní pokračoval a získal si tam velké renomé. Patří mezi přední představitele české exilové literatury.

Na přípravě pamětní desky spolupracuje jako poradkyně jeho dcera Hana Filip. Zakázku na zhotovení díla získal sochař Petr Szyrok.

