Otevřené bunkry letos zpřístupní na Opavsku devět objektů, dva poprvé

Autor: ČTK
  13:43aktualizováno  13:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Devět pevnostních objektů československého opevnění na Opavsku a Hlučínsku se v sobotu 5. září mimořádně otevře veřejnosti. Akce nazvaná Otevřené bunkry umožní návštěvníkům nahlédnout do známých pevnostních muzeí i objektů, které jsou běžně nepřístupné. Dva objekty se veřejnosti letos otevřou poprvé. ČTK to dnes řekl ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko Jan Černý.

Akce propojuje objekty československého opevnění a nabízí možnost poznat různé podoby obranného systému budovaného před druhou světovou válkou. "Když člověk vstoupí do bunkru, jako by se na chvíli zastavil čas. Najednou stojíte v prostoru, kde před téměř 90 lety sloužili vojáci a kde každý detail měl svůj význam. Právě tato autenticita je na celé akci nejkrásnější," uvedl Černý.

Jedním z hlavních lákadel bude pěchotní srub MO-S 19 V Aleji v Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky. Patří k nejlépe vybaveným pevnostním muzeím v Česku a Evropě. Návštěvníci v něm uvidí mimo jiné unikátní pevnostní protitankový kanón ráže 47 milimetrů. Dva funkční pevnostní kanóny se dochovaly i v pěchotním srubu OP-S 25 U Trigonometru. V objektu MO-S 24 U Signálu se zase dochoval jediný originální výtah na munici.

"Historickou atmosféru nabídne také pěchotní srub OP-S 18 U sádrovce za Stříbrným jezerem v Opavě. Dochovaly se v něm autentické německé malby, nápisy a symboly z období, kdy německá armáda využila československé opevnění při obraně Opavy na konci druhé světové války," doplnil.

Bunkr U sádrovce se zájemcům otevře poprvé, stejně jako pěchotní srub OP-S 19 U Finanční budky. Mimořádně přístupný bude také objekt MO-S 20 U Orla, pozůstatek nikdy nedokončené dělostřelecké tvrze. Veřejnosti se otevře pouze od 12:00 do 13:00.

"Mnoho lidí překvapí, jak fascinující svět se ukrývá za zdánlivě nenápadnými objekty v krajině. A právě v tom je kouzlo Otevřených bunkrů. Je to dobrodružství, které si každý prožije po svém," doplnil Černý. Akce podle něj není určena pouze milovníkům vojenské historie. Jednotlivé objekty nabídnou komentované prohlídky, dobové vybavení, technické zajímavosti a příběhy spojené s jejich vznikem i pozdějším využitím.

Pro děti i dospělé je připravena také soutěž s využitím chytrých telefonů. Na stanovištích budou návštěvníci plnit tematické úkoly a spojí tak prohlídku s interaktivním zážitkem. Mezi vybranými objekty bude jezdit bezplatný autobus.

Bunkry na Hlučínsku jsou součástí linie vojenského opevnění, které československá armáda budovala před druhou světovou válkou. Pevnosti musely pohraniční oddíly po mnichovské dohodě opustit bez boje. Německé armádě pak důmyslné obranné systémy za války sloužily jako inspirace pro vlastní opevnění na západní frontě. Nakonec se betonové monumenty staly úkrytem německých vojáků, kteří je použili při snaze zastavit jednotky osvobozující tuto část Slezska.

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