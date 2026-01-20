Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

Přestože problém trvá, společnost Brembo Czech chce výrobu ještě podstatně rozšířit.
Petici iniciovali zástupci ostravských obvodů Hrabová, Nová Bělá a Jih, kde jsou na různých místech k dispozici i podpisové archy. „Dokud nebude situace se zápachem trvale vyřešena, nelze souhlasit s navyšováním výroby,“ shrnul obsah petice starosta Jihu Martin Bednář.
|
Více výroby, až zmizí zápach. Ostrava nesouhlasí s rozšířením firmy v Hrabové
Signatáři předají podpisy krajskému úřadu, který posuzuje dokumentaci k záměru Brembo zvýšit kapacitu výroby o čtyřicet procent.
„Tento závod obtěžuje obyvatele Ostravy toxickým, štiplavým a dráždivým zápachem přes osm let. Firma přitom problém dlouhodobě ignorovala, zlehčovala a zpochybňovala,“ uvedl autor petice, místostarosta Hrabové Radomír Orkáč.
Za nevěrohodnou označuje v petici pachovou studii, která je součástí zkoumané dokumentace. „Zpracovala ji totiž firma, která je zároveň dodavatelem technologie studené plazmy,“ uvedl Orkáč.
To je metoda, kterou společnost používá pro snížení pachových emisí z výroby brzdových komponentů. „Firma se v dokumentaci také dost nevěnuje únikům zápachu z otevřených vrat, dveří a světlíků výrobních hal,“ připojil Orkáč.
|
Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu
Společnost Brembo Czech většinu argumentů signatářů odmítá. „Petice obsahuje řadu nepravdivých a nedoložených tvrzení. Není pravda, že je prokázána souvislost naší společnosti se zápachem,“ prohlásila mluvčí firmy Michaela Badurová.
„Prý tomu nerozumíme...“
Společnost totiž neuznává studii ostravských univerzitních odborníků, kteří došli k závěru, že Hrabovou zamořuje zápachem především Brembo.
Petici vítá náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč. Uvedl, že na rozdíl od firmy ITT, která v Hrabové také vyrábí brzdové komponenty, Brembo nechce pustit do továrny zástupce města ani univerzity.
„Prý mají vše v pořádku, kdežto my tomu nerozumíme a jsme zaujatí,“ povzdychl si Boháč. Dodal, že firma ITT ukázala provozy a město se s ní domluvilo na měření.
Podle mluvčí Bremba je firma jen obezřetná po vyjádřeních založených na údajně nekvalitní studii zadané městem. „Nejsme proti prohlídce, trváme však na doprovodu odborně způsobilého člověka, který zajistí objektivní posouzení technického stavu provozu,“ tvrdila.
Autoři studie kritiku odmítají a podle mluvčí Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava Jany Dronské jsou připraveni spolupracovat na dalších krocích k odbornému řešení problému.
Petici posoudí také hejtmanství
Hejtmanství petici zatím neobdrželo. „Jakmile bude doručena, bude se jí krajský úřad zabývat,“ potvrdila mluvčí Nikola Birklenová.
Posouzení záměru je v rámci procesu EIA ve fázi zpracování posudku.
„Petice bude zahrnuta mezi připomínky a námitky a poté vyhodnocena,“ dodala.
Stanovisko k záměru by kraj mohl vydat v dubnu. Birklenová také oznámila, že úřad zahájil se společností Brembo přezkum platného integrovaného povolení.