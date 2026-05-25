OVAK rozšiřuje možnosti náhradního zásobování. Nově pomůže i balená voda

Náhradní zásobování vodou společnost využívá především při poruchách vodovodní sítě, které vyžadují okamžitý zásah a dočasné omezení dodávek. V současnosti je voda distribuována zejména prostřednictvím autocisteren a stacionárních kontejnerů. V některých případech však tyto způsoby narážejí na technická nebo logistická omezení.
Nově proto OVAK zařazuje mezi doplňkové prostředky také menší mobilní cisternu o objemu přibližně 400 litrů a balenou pitnou vodu. „Volba konkrétní formy náhradního zásobování vždy vychází z odborného posouzení situace tak, aby byla zajištěna co nejvyšší dostupnost vody pro obyvatele,“ uvedl výrobní ředitel OVAK David Kutý.
Balená neperlivá voda v PET lahvích o objemu 1,5 litru, dodávaná v balení po šesti kusech, je určena především pro individuální potřeby obyvatel. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Boháče najde využití zejména v menších lokalitách, u samostatně žijících domácností nebo tam, kde není možné zajistit zásobování cisternami.
Významnou roli může sehrát také při distribuci vody do vyšších pater budov či pro osoby se sníženou mobilitou, seniory nebo zdravotně znevýhodněné obyvatele, pro které je odběr vody z cisterny komplikovaný.
Praktický přínos tohoto řešení se potvrdil během povodní v září 2024 při pomoci městu Opava. Zaplavení části území tehdy způsobilo omezení dodávek pitné vody i zhoršenou dostupnost pro cisterny. „Balená voda umožnila rychlou a cílenou distribuci i do obtížně přístupných oblastí, včetně přímého zásobování domácností a zranitelných skupin obyvatel. Přispěla tak k rychlému a hygienicky bezpečnému pokrytí základních potřeb i v době živelní katastrofy,“ doplnil Aleš Boháč.
Důležitou součástí systému zůstává také důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost vody. Balená voda musí být skladována v chladu, chráněna před přímým slunečním zářením a uchovávána v neporušených obalech až do data spotřeby.
Podle statutárního ředitele OVAK Petra Konečného představuje zařazení balené vody další krok ke zvýšení připravenosti na mimořádné události. „Systematicky posilujeme naši schopnost reagovat na krizové situace a diverzifikujeme nástroje náhradního zásobování tak, abychom minimalizovali dopady výpadků na obyvatele. Balená voda představuje efektivní a flexibilní doplněk, který nám umožňuje cíleně zajistit dostupnost pitné vody i v logisticky nebo technicky komplikovaných podmínkách,“ uzavřel.
