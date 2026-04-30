OVAK využívá umělou inteligenci k efektivnějšímu provozu vodárenské sítě

OVAK pracuje s daty ze své vodárenské sítě již od roku 1998. V současnosti monitoruje téměř 500 stanic a přibližně 17 500 snímaných bodů, přičemž objem dat každoročně roste. Do konce roku 2026 bude společnost zpracovávat až jednu miliardu datových záznamů. Takový rozsah informací už vyžaduje nové technologie, a proto OVAK postupně přechází na moderní databázové systémy a pokročilé analytické nástroje využívající umělou inteligenci.
AI jako pomocník, nikoli náhrada lidí
Od roku 2025 OVAK ve spolupráci s vývojovým partnerem implementuje systém pro automatizované načítání a analýzu dat. Ten umožňuje detekovat anomálie v jednotlivých zónách i u koncových odběratelů, předvídat trendy ve spotřebě vody a zároveň doplňovat chybějící data při výpadcích senzorů nebo přenosu.
„Když se v síti děje něco neobvyklého, umělá inteligence na to upozorní a konečné rozhodnutí udělá člověk. AI hledá odchylky od běžného provozu, například netypický odběr nebo změny nočních průtoků, a tím výrazně pomáhá dispečerům i provozním týmům,“ uvedl technický ředitel OVAK Marcel Ulrich.
Systém navíc podporuje i plánování provozu. Kombinací statistických modelů a neuronových sítí dokáže lépe odhadovat budoucí vývoj a pružně reagovat na nové situace.
Rychlejší reakce a nižší ztráty vody
Hlavním přínosem je přímé propojení analytiky s každodenním provozem. Zaměstnanci OVAK mohou díky moderním technologiím rychleji reagovat na provozní abnormality, zkracuje se doba řešení poruch a zvyšuje efektivita údržby. Umělá inteligence zde funguje jako „chytřejší dispečer“, nikoli jako náhrada lidského rozhodování.
Výsledky se promítají také do hospodaření s vodou. V roce 2025 činily ztráty vody pouze 1,4 milionu m³, což představuje 8,55 % z celkového objemu vody dodané spotřebitelům. Jde o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii měření od založení společnosti. Pro srovnání – průměrná hodnota ztrát vody v České republice dosáhla podle údajů ČSÚ v roce 2024 hranice 15 %.
„Nasazení umělé inteligence je dalším krokem k vyšší provozní efektivitě, kvalitnějším službám a lepšímu komfortu pro zákazníky. Z těchto řešení profitují nejen obyvatelé Ostravy, ale mohou být inspirací i pro další vodárenské společnosti v České republice,“ doplňuje náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.
Chytré vodoměry pokrývají většinu města
OVAK dlouhodobě patří mezi technologické lídry českého vodárenství. Vedle moderního dispečinku využívajícího systém SCADA rozvíjí také projekt dálkového odečtu vodoměrů. Chytré měření dnes pokrývá minimálně 92 % vodoměrů, kterými protéká více než 95 % dodávané pitné vody. Do roku 2027 chce společnost tuto technologii rozšířit na celé území Ostravy.
Nasazení umělé inteligence tak potvrzuje, že moderní technologie mohou výrazně přispět k efektivnějšímu provozu města, úsporám cenných zdrojů i vyšší kvalitě služeb pro obyvatele.