OVAK využívá umělou inteligenci k efektivnějšímu provozu vodárenské sítě

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) posouvá správu vodárenské infrastruktury na novou úroveň. Díky dlouhodobému sběru provozních dat a nasazení moderních nástrojů založených na umělé inteligenci dokáže rychleji a přesněji odhalovat úniky vody, poruchy i nestandardní chování sítě – často ještě dříve, než se projeví v běžném provozu.
OVAK pracuje s daty ze své vodárenské sítě již od roku 1998. V současnosti monitoruje téměř 500 stanic a přibližně 17 500 snímaných bodů, přičemž objem dat každoročně roste. Do konce roku 2026 bude společnost zpracovávat až jednu miliardu datových záznamů. Takový rozsah informací už vyžaduje nové technologie, a proto OVAK postupně přechází na moderní databázové systémy a pokročilé analytické nástroje využívající umělou inteligenci.

„V současnosti monitorujeme téměř 500 stanic a přibližně 17 500 snímaných bodů. Objem dat přitom dynamicky roste. Tradiční postupy přestávají být při takovém rozsahu efektivní, a proto přecházíme na moderní databázové systémy a pokročilé analytické algoritmy včetně AI,“ vysvětluje statutární ředitel OVAK Petr Konečný.

AI jako pomocník, nikoli náhrada lidí

Od roku 2025 OVAK ve spolupráci s vývojovým partnerem implementuje systém pro automatizované načítání a analýzu dat. Ten umožňuje detekovat anomálie v jednotlivých zónách i u koncových odběratelů, předvídat trendy ve spotřebě vody a zároveň doplňovat chybějící data při výpadcích senzorů nebo přenosu.

„Když se v síti děje něco neobvyklého, umělá inteligence na to upozorní a konečné rozhodnutí udělá člověk. AI hledá odchylky od běžného provozu, například netypický odběr nebo změny nočních průtoků, a tím výrazně pomáhá dispečerům i provozním týmům,“ uvedl technický ředitel OVAK Marcel Ulrich.

Systém navíc podporuje i plánování provozu. Kombinací statistických modelů a neuronových sítí dokáže lépe odhadovat budoucí vývoj a pružně reagovat na nové situace.

Rychlejší reakce a nižší ztráty vody

Hlavním přínosem je přímé propojení analytiky s každodenním provozem. Zaměstnanci OVAK mohou díky moderním technologiím rychleji reagovat na provozní abnormality, zkracuje se doba řešení poruch a zvyšuje efektivita údržby. Umělá inteligence zde funguje jako „chytřejší dispečer“, nikoli jako náhrada lidského rozhodování.

Výsledky se promítají také do hospodaření s vodou. V roce 2025 činily ztráty vody pouze 1,4 milionu m³, což představuje 8,55 % z celkového objemu vody dodané spotřebitelům. Jde o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii měření od založení společnosti. Pro srovnání – průměrná hodnota ztrát vody v České republice dosáhla podle údajů ČSÚ v roce 2024 hranice 15 %.

„Nasazení umělé inteligence je dalším krokem k vyšší provozní efektivitě, kvalitnějším službám a lepšímu komfortu pro zákazníky. Z těchto řešení profitují nejen obyvatelé Ostravy, ale mohou být inspirací i pro další vodárenské společnosti v České republice,“ doplňuje náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Chytré vodoměry pokrývají většinu města

OVAK dlouhodobě patří mezi technologické lídry českého vodárenství. Vedle moderního dispečinku využívajícího systém SCADA rozvíjí také projekt dálkového odečtu vodoměrů. Chytré měření dnes pokrývá minimálně 92 % vodoměrů, kterými protéká více než 95 % dodávané pitné vody. Do roku 2027 chce společnost tuto technologii rozšířit na celé území Ostravy.

Nasazení umělé inteligence tak potvrzuje, že moderní technologie mohou výrazně přispět k efektivnějšímu provozu města, úsporám cenných zdrojů i vyšší kvalitě služeb pro obyvatele.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:49,  aktualizováno  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

