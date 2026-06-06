Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

Autor: žah
  6:32aktualizováno  6:32
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Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční valašky pod dohledem pastevce spásají odolné trávy i borůvčí, čímž uvolňují místo pro ohrožené horské rostliny a motýly. V polovině června je v okolí Pradědu doplní také huculští koně a skotský skot.

Kvůli loňskému výskytu vlka v oblasti musí hospodáři na horských stráních letos svá zvířata na noc uzavírat do speciálních ohrad s elektrickým ohradníkem.

Stovku ovcí, o něco více než loni, vyvezli pastevci z Rýmařovska do oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách znovu po roce. Celé léto se na svazích nad hranicí lesa budou pást, aby pomohly udržet druhovou rozmanitost tamních alpinských trávníků.

V polovině června k nim přibudou také huculští koně a skot. „Ovce vypasou odolné trávy a borůvčí, a uvolní tak místo vzácným druhům. Prospívá to takovým ikonám zdejších květnatých trávníků, jako je zvonek vousatý, violka žlutá sudetská, jestřábník alpský či hořec tečkovaný,“ vysvětlil Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100 ovcí manželů Křenkových. Tradiční hospodaření slouží jako efektivní nástroj ochrany přírody. Pravidelné spásání brání zarůstání alpinských luk borůvčím a pomáhá udržet ideální podmínky pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů – například pro zvonek vousatý, který roste pouze v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku. (červen 2026)
V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100 ovcí manželů Křenkových. Tradiční hospodaření slouží jako efektivní nástroj ochrany přírody. Pravidelné spásání brání zarůstání alpinských luk borůvčím a pomáhá udržet ideální podmínky pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů – například pro zvonek vousatý, který roste pouze v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku. (červen 2026)
V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100 ovcí manželů Křenkových. Tradiční hospodaření slouží jako efektivní nástroj ochrany přírody. Pravidelné spásání brání zarůstání alpinských luk borůvčím a pomáhá udržet ideální podmínky pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů – například pro zvonek vousatý, který roste pouze v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku. (červen 2026)
V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100 ovcí manželů Křenkových. Tradiční hospodaření slouží jako efektivní nástroj ochrany přírody. Pravidelné spásání brání zarůstání alpinských luk borůvčím a pomáhá udržet ideální podmínky pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů – například pro zvonek vousatý, který roste pouze v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku. (červen 2026)
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Doplnil, že se díky tomu bude v Jeseníkách více dařit i živočichům, například horským motýlům okáči menšímu a horskému.

Pastvu ovcí v Jeseníkách zajišťují hospodáři ze Stránského na Rýmařovsku. Ovce se na vymezených plochách pohybují volně pod dohledem pastevce a ovčáckého psa.

„Práce to není jednoduchá. Na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu,“ popsala Vladimíra Křenková ze spolku Stránské.

Zdrží se na kopcích do září

Jde o ovce valašky, které v Jeseníkách i přes drsnější podmínky dobře prospívají. „Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem,“ dodal Roman Křenek ze Stránského.

V rezervaci Praděd se budou pást ovce, stádo ohlídá pastevec s ovčáckými psy

Volnou pastvu v Jeseníkách až do roku 2029 kryjí peníze z evropské dotace, spolupracuje také hotel Ovčárna. Ovce budou na místě do září.

Asi desetina nejméně vypasených ploch se pak na konci sezony ještě poseče.

Koně z Vermířovic

V polovině června odstartuje v okolí vrcholu Pradědu a u Švýcárny také pastva skotského náhorního skotu a huculských koní. Tu zajistí hospodáři z Vernířovic.

Na svazích Pradědu se zabydluje stádo ovcí, do Jeseníků se vrací volný chov

Návrat pastvy na jesenické kopce není jen podporou rozmanitosti trávníků, ale i návratem k tradici. V okolí Pradědu byla kdysi běžná a tamní horské louky hospodáři také pravidelně kosili. Po druhé světové válce vše ustalo a znovu se zvířata a sekáči luk na svazích objevili až po osmdesáti letech.

Účinky na rozmanitost trávníků už jsou podle ochránců přírody znát. Pomoci mohou i turisté, kteří se do hor vypravují. „Pohybujte se pouze po vyznačených turistických trasách. Své psy mějte vždy na vodítku. Ovčáčtí psi mají za úkol chránit stádo a mohou reagovat na volně pobíhající psy jako na hrozbu,“ upozornili ochránci přírody.

„Ovce jsou také citlivé na vyrušování a přítomnost cizích psů je může snadno vyplašit,“ doplnili.

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