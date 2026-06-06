Kvůli loňskému výskytu vlka v oblasti musí hospodáři na horských stráních letos svá zvířata na noc uzavírat do speciálních ohrad s elektrickým ohradníkem.
Stovku ovcí, o něco více než loni, vyvezli pastevci z Rýmařovska do oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách znovu po roce. Celé léto se na svazích nad hranicí lesa budou pást, aby pomohly udržet druhovou rozmanitost tamních alpinských trávníků.
V polovině června k nim přibudou také huculští koně a skot. „Ovce vypasou odolné trávy a borůvčí, a uvolní tak místo vzácným druhům. Prospívá to takovým ikonám zdejších květnatých trávníků, jako je zvonek vousatý, violka žlutá sudetská, jestřábník alpský či hořec tečkovaný,“ vysvětlil Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Doplnil, že se díky tomu bude v Jeseníkách více dařit i živočichům, například horským motýlům okáči menšímu a horskému.
Pastvu ovcí v Jeseníkách zajišťují hospodáři ze Stránského na Rýmařovsku. Ovce se na vymezených plochách pohybují volně pod dohledem pastevce a ovčáckého psa.
„Práce to není jednoduchá. Na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu,“ popsala Vladimíra Křenková ze spolku Stránské.
Zdrží se na kopcích do září
Jde o ovce valašky, které v Jeseníkách i přes drsnější podmínky dobře prospívají. „Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem,“ dodal Roman Křenek ze Stránského.
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V rezervaci Praděd se budou pást ovce, stádo ohlídá pastevec s ovčáckými psy
Volnou pastvu v Jeseníkách až do roku 2029 kryjí peníze z evropské dotace, spolupracuje také hotel Ovčárna. Ovce budou na místě do září.
Asi desetina nejméně vypasených ploch se pak na konci sezony ještě poseče.
Koně z Vermířovic
V polovině června odstartuje v okolí vrcholu Pradědu a u Švýcárny také pastva skotského náhorního skotu a huculských koní. Tu zajistí hospodáři z Vernířovic.
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Na svazích Pradědu se zabydluje stádo ovcí, do Jeseníků se vrací volný chov
Návrat pastvy na jesenické kopce není jen podporou rozmanitosti trávníků, ale i návratem k tradici. V okolí Pradědu byla kdysi běžná a tamní horské louky hospodáři také pravidelně kosili. Po druhé světové válce vše ustalo a znovu se zvířata a sekáči luk na svazích objevili až po osmdesáti letech.
Účinky na rozmanitost trávníků už jsou podle ochránců přírody znát. Pomoci mohou i turisté, kteří se do hor vypravují. „Pohybujte se pouze po vyznačených turistických trasách. Své psy mějte vždy na vodítku. Ovčáčtí psi mají za úkol chránit stádo a mohou reagovat na volně pobíhající psy jako na hrozbu,“ upozornili ochránci přírody.
„Ovce jsou také citlivé na vyrušování a přítomnost cizích psů je může snadno vyplašit,“ doplnili.