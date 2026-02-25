Agresor z Havířova se zastřelil sám, motiv policie stále zjišťuje

Stejně tak policie zjišťuje, jestli byl muž pod vlivem drog či alkoholu. „Útočník vystřeli ze zbraně celkem čtyřikrát, dvakrat na policisty a dvakrát na sebe. Policisté pak na něho stříleli také dvakrát, ale netrefili se,“ uvedl policejní ředitel Kužel.
Podle něho kriminalisté podnikají stále další výslechy, které by je přiblížili k objasnění tohoto incidentu.
„V bytě, kde se muž zabarikádoval, měl trvalé bydliště. Propuštěná žena, kterou z bytu nechal odejít, byla jemu blízká osoba,“ popsal Kužel s tím, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nelze specifikovat, zda to byla jeho manželka, partnerka, nebo známá.
Podle Kužela spáchal útočník v minulosti jen jeden přestupek. Jeho povolání a další informace vedoucí k k bližšímu vykreslení jeho osobnosti policisté nechtěli upřesnit.
Útočník použil legálně drženou zbraň, na kterou však neměl zbrojní průkaz. „Šlo o zbraň, na kterou majitelé nemusí mít zbrojní průkaz, ale musí se s ní na policii jen zaregistrovat, což muž učinil,“ řekl Kužel.
Varovný výstřel a útěk
Policisté zasahovali v ulici Jana Wericha v centru Havířova v úterý odpoledne. Šestapadesátiletý muž zde nejprve při konfliktu ohrožoval pistolí lidi ve večerce. Když policie přijela na místo, snažila se muže přesvědčit, aby svého nebezpečného jednání zanechal.
Muž však neuposlechl ani po varovném výstřelu do vzduchu, vběhl do domu a ukryl se ve svém bytě. „Policisté jej následovali a na místo přivolali zásahovou jednotku. Mezitím byt hlídali,“ popsal dění krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
24. února 2026
Poté, co z bytu propustil ženu, která tam s ním byla, agresor na policisty vystřelil a jednoho z nich trefil do dolní končetiny.
Policisté střelbu opětovali, při dalším pokusu o kontaktování vyjednavačem už muž nereagoval. „Zásahová jednotka vnikla do bytu, kde našla muže bez známek života. Přivolaný lékař pak konstatoval smrt,“ doplnil Kužel.
Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu
Byla nařízena soudní pitva. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, případ bude ale kvůli jeho smrti odložen. Zbraň měl muž podle prvotních informací legálně.
Zraněného policistu projektil zasáhl do stehna a byl mimo ohrožení života převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho lékaři operovali.