Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

Podle dostupných informací policie zasahuje proti ozbrojenému muži, jenž se zabarikádoval v jednom z bytů. Policie uzavřela uzavřela celou ulici, současně policisté řídí dopravu na velmi frekventované sousední Hlavní třídě.
O akci informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.
Na místě jsou kromě policie a hasičů také posádky záchranné služby.
„Máme tam v pohotovosti lékařský tým z Havířova a také specializovaný tým z Ostravy-Jihu, který bývá vysílán k nestandardním situacím,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Policisté nabádají, aby se lidé v okolí ulice Jana Wericha zbytečně nezdržovali.
Z domu okolo čtvrt na čtyři vyvezli zraněného policistu, zřejmě ze zásahové jednotky. V tu chvíli přijela další sanitka a prostor kolem nich zahradili zástěnou.
Aktuální informace k situaci bude policie podle mluvčí sdílet na síti X.
Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.
