Pacienty ve Fakultní nemocnici Ostrava nově pomáhá léčit kocour Teuš

Felinoterapii čili kontakt s kočkou začala při léčbě využívat Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta. Na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství (KRTL) nyní dochází felinoterapeutka Elena Berčíková s kocourem Teušem. ČTK to dnes sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová. FNO je největší nemocnicí v Moravskoslezském kraji.
"Tuto terapii používáme hlavně u lidí, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když vidí zvíře, úplně se rozzáří. Nechce se jim třeba hýbat, ale po příchodu kočky se to okamžitě mění. Chtějí ji obejmout anebo odměnit nějakým pamlskem. Doslova je to nabíjí energií," uvedla staniční sestra KRTL Ludmila Vidlářová.
Berčíková, která ve FNO zároveň působí jako sestra na Interní a kardiologické klinice, uvedla, že jeden pacient například po felinoterapii začal více komunikovat. Kočka podle ní dokáže pacienty uklidnit. "Dochází u nich k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti. Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu. Předení kočky o frekvenci přibližně 25 až 150 hertzů může mít příznivý vliv na relaxaci organismu a podle některých studií také na regeneraci tkání," uvedla kočičí terapeutka.
Terapii ale nemůže dělat každá kočka. "Když jsme si Teuše pořídili, všimla jsem si, že má pro to správnou povahu. Je přátelský, mazlivý, klidný, dobře snáší kontakt s pacientem a nové prostředí zvládá bez známek výrazného stresu. Díky tomu také úspěšně zvládl felinoterapeutické zkoušky," uvedla Berčíková.
Vladimíru Mazalovou, která se na KRTL léčila, kočičí terapie nadchla. "Ani jsem netušila, že takové možnosti v nemocnici jsou. Spoustě nemocných totiž při hospitalizaci domácí mazlíček chybí. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Pomazlila jsem se a vlastně našla i spřízněnou duši," uvedla pacientka.
Kočičí terapeuty využívají v Moravskoslezském kraji třeba krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku nebo Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace je ale canisterapie, při které se používají psi. Ve FNO aktuálně působí deset canisterapeutů, kteří docházejí na 15 pracovišť.