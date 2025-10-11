Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

Na místo okamžitě vyrazila pozemní posádka z Fulneku a vzlétl také záchranářský vrtulník z Ostravy. „Pacient měl poruchu vědomí a známky závažného poranění hlavy,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová.
Zasahující tým muži znehybnil krční páteř, zajistil žilní vstup pro podání léků a infuzí, ošetřil krvácející tržné rány a zajistil tepelný komfort. Lékař pacienta uvedl do umělého spánku, intuboval ho a zahájil umělou plicní ventilaci.
Zraněného poté vrtulník transportoval do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava. Podle záchranářů byl pacient předán ve stavu bezprostředně ohrožujícím život.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz