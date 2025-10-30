Pětatřicetiletý muž spadl ze zhruba desetimetrové výšky. Záchranáři u něj byli šest minut od nahlášení události na tísňovou linku.
„Byl v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékař vyslovil podezření na vážné poranění mozku a nevyloučil ani další zranění,“ popsal jeho stav mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Zdravotníci pacienta napojili na přístrojem řízené dýchání, zajistili ho pánevním pásem, uložili do celotělové podtlakové matrace a podali mu potřebné léky.
Pád řeší policie, příčinou byla nejspíš nevolnost
„Během příjezdu na urgentní příjem došlo k zástavě oběhu a záchranáři jej tamnímu týmu předávali za probíhající resuscitace,“ dodal Humpl.
„Bohužel pacient už ve středu zemřel,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
Okolnostmi tragédie se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. „Podle dosud zjištěných informací měl muž spadnout z lešení z výšky zhruba deseti metrů zřejmě po předchozí zdravotní indispozici,“ upřesnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Že pád z výšky byl zřejmě následkem náhlé nevolnosti, potvrdil i mluvčí Humpl. „Příčinou pádu byly pravděpodobně zdravotní potíže interního charakteru, kvůli kterým ztratil rovnováhu,“ upřesnil.