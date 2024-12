Ceny palivového dřeva spadly na polovinu, poptávka navíc výrazně klesá

Tato situace má i jeden dopad – kvůli nižšímu zájmu zákazníků se mezi firmami živícími se prodejem dřeva rozjel ostřejší konkurenční boj.

Bouři na trhu způsobil před dvěma lety vpád Ruska na Ukrajinu. Hrozba nedostatku zemního plynu a zároveň růst cen energií způsobily, že lidé se ve velkém začali shánět po tradičních pevných palivech, zejména dřevu, ale i uhlí. Cena se tehdy vyšplhala až na dvojnásobek běžných hodnot.

Mimo běžný trh jsou ceny ještě níže

„Zatímco před dvěma lety byl metr dřeva za tři tisíce korun, teď se prodává za patnáct set. Různí podnikavci, co mají doma štípačku, jdou s cenou i na dvanáct set korun za metr,“ popsal aktuální situaci Aleš Krupa, vedoucí prodeje štípaného palivového dřeva a briket společnosti Nej dřevo Hlučín na Opavsku.

Lidé tak dnes platí za palivové dřevo stejné peníze jako před krizí, a to navzdory tomu, že letos na ně začalo platit vyšší DPH. Místo dosavadních 15 je to nově 21 procent.

S poklesem cen ale přišel značný úbytek zájmu o palivové dřevo, ale i o uhlí. „Tyto druhy paliva jsou na ústupu. Domácnosti jsou z různých zpráv často vystrašené z toho, že zdroje na tuhá paliva nebudou moci v budoucnu používat,“ řekl Krupa. „Když jsem obvolával naše stálé zákazníky, od spousty z nich jsem slyšel, že dřevo už nepotřebují, že si za dotace pořídili fotovoltaiku a elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo.“

„Celková poptávka po palivovém dřevu klesá, prodeje jsou slabší. Co se týká objemů prodaného dřeva, jsme na úrovni jako v době někdy před sedmi osmi lety,“ potvrdil také Radim Kožušník, jednatel společnosti Levné dřevo Dolní Datyně.

Dotace pomáhají ušetřit

Na situaci se podle něj podepsala také skutečnost, že v posledních letech bývají teplé zimy. „Dodávky našim stálým zákazníkům jsou v poslední době nižší než dříve, vozíme jim výrazně méně, než bývalo zvykem,“ nastínil. „Další věc je, že když rostla cena dřeva a lidé se báli energetické krize, spousta z nich se snažila zásobit. A teď jim ještě pořád něco zůstalo.“

Že snaha státu přimět prostřednictvím dotací domácnosti k zateplování a koupi úspornějšího zdroje tepla může být možnou příčinou klesajícího zájmu o pevná paliva, připouští také Marek Szafarczyk ze společnosti Bauchwood ve Skalici na Frýdecko-Místecku, který má i vlastní zkušenost.

„Dotace určitě úspory přinášejí. Sám jsem za ně vyměnil starý kotel za moderní dřevozplyňující a jsem teď na padesáti procentech spotřeby, co předtím. A to netuším, na kolik to klesne, až dům ještě zateplím,“ popsal Szafarczyk.

Kvůli situaci na trhu se v oboru letos přiostřil konkurenční boj. „Myslím, že v následujících letech se trh pročistí. Přibyla totiž spousta firem, které, když rostla cena dřeva, cítily příležitost rychle zbohatnout. Teď budou podle mne postupně odpadávat,“ domnívá se Kožušník.

„My jsme třeba tradiční firma, máme stálé zákazníky, web, snažíme se dělat nějakou propagaci. A do toho vstupují dodavatelé, kteří to mají postavené úplně jinak,“ popsal i Szafarczyk. „Získali někde databázi osobních údajů, obvolávají lidi a vnucují jim dřevo. Dělají to tak dlouho, dokud se někdo nechytí.“

Celkový pokles trhu poznali i velcí dodavatelé dřeva. „Pokud porovnáme poptávku let 2022 a 2024, zájem klesl o desítky procent, což podle všeho souvisí s tehdejší nejistotou ohledně cen energií,“ informovala Eva Jouklová, mluvčí Lesů České republiky, které dřevo také samy prodávají. „Největší zájem ale není o skladové dřevo, ale o samovýrobu, kdy si lidé označené stromy sami pokácejí a zpracují.“

