Pamětní síň v Klimkovicích získala tři originály od Heleny Salichové

Pamětní síň Heleny Salichové, která je součástí muzea v lázeňském městě Klimkovice nedaleko Ostravy, získala tři originální díla této významné slezské výtvarnice. Zájemci si je budou moci prohlédnout tuto sobotu při zahájení lázeňské sezony, kdy se město vlastními akcemi v historickém centru připojí k programu připravenému Sanatorii Klimkovice. ČTK to dnes řekla mluvčí města Ivana Gračková.
Novými přírůstky do sbírky jsou obrazy Návrat z pole, Ve stanu a O žních. Kulturnímu a informačnímu centru Klimkovice je darovali manželé Josef a Ludmila Řebíčkovi z pražské Vinoře. Obrazy z rodinné pozůstalosti měli doma přibližně deset let a k jejich darování je přivedla televizní reportáž o Klimkovicích.
"Když pan Řebíček viděl v televizi reportáž o Klimkovicích se zmínkou o pamětní síni Heleny Salichové, ozval se nám s přáním, aby obrazy našly místo právě u nás. Velmi si toho vážíme. Takové gesto má pro muzeum i pro město velkou hodnotu,“ řekla ředitelka Kulturního a informačního centra Klimkovice Petra Janečková.
Obrazy dorazily do Klimkovic na konci února. Odborníci potvrdili, že jde o originální díla, která nepotřebovala restaurátorský zásah. Po vyčištění skel a rámů a po nezbytných administrativních úkonech se staly součástí expozice.
Salichová patří k výrazným osobnostem regionu. Narodila se v roce 1895 v Kyjovicích, studovala na Akademii výtvarných umění v Praze a později žila a tvořila v Polance nad Odrou. Ve své práci spojovala malbu, grafiku, ilustraci, literární tvorbu i zájem o národopis.
"Zájemci, kteří si chtějí obrazy prohlédnout, mohou využít aktivity města u příležitosti zahájení lázeňské sezony v Sanatoriích Klimkovice. Město letos program rozšíří o vlastní doprovodné akce. Návštěvníci budou moci zdarma navštívit muzeum v renesančním klimkovickém zámku z konce 16. století, zúčastnit se komentované prohlídky města a nahlédnout také do kanceláře starosty. Prohlídka nabídne nejen nově instalované obrazy Heleny Salichové, ale také další expozice připomínající dějiny města, osobnosti s ním spojené a proměny Poodří," uvedla Gračková.