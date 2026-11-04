Pamětníci zachraňují v krnovské Karnole stroje, příze i vzácné vzorníky

V bývalé dezinatuře krnovské textilky Karnola, kterou před devíti lety zdevastoval požár, pokračují práce na záchraně a uspořádání historického vybavení a dokumentace. K obnoveným tkalcovským stavům přibývají regály pro uložení zachráněného i darovaného materiálu. Na jeho třídění, restaurování a přípravě ukázek někdejší textilní výroby se podílejí bývalí zaměstnanci závodu, kteří chtějí budoucím návštěvníkům přiblížit tradiční způsob vzorování vlnařských tkanin. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
Bývalá vedoucí dezinatury Jitka Navrátilová nyní vybaluje materiál a ukládá jej do regálů podle druhu a využití. "Veškerý materiál zachráněný nejen po požáru, ale i po povodni, která postihla dočasný sklad dokumentace v obchodním domě, jsme svezli sem a chceme ho vrátit na své původní místo," uvedla Navrátilová. Dochované materiály tvoří zbytky cenného archivu krnovského vlnařského závodu. Dokumentace zachycuje archiv vzorků látek z období od druhé poloviny 19. století přes poválečná léta až do roku 2003, kdy byla výroba ukončena.
"Máme tu například dar z bývalé textilky Fezko Strakonice. Jde o předválečné knihy vzorků, z nichž řada obsahuje vzorky výrobků z Krnova. Dostali jsme i vlněné tkaniny vyrobené v Karnole a od našeho kolegy Jiřího Havránka z Hranic, kde měla Karnola fabriku, zase obraz, na kterém je zobrazen jeden ze stavů," popsala Navrátilová.
Cílem je přiblížit návštěvníkům celý proces vzorování vlnařských tkanin, od návrhů až po jejich ověření při tkaní v dílně. Tento způsob vzorování byl podle Navrátilové specifický pro vlnařský průmysl. Součástí dochovaného fondu je archiv knih s inspiračními vzorky, který požár téměř nezasáhl a jehož nejstarší materiály pocházejí z roku 1875.
"Naši předchůdci na mezinárodních veletrzích sbírali vystavené vzorky materiálů, návrháři pak prováděli jejich dekompozici a přidali svoji invenci. Já jsem třeba z některého vypáraného vzorku použila jen vazbu, ale barevnost nebo vzor jsem sestavila sama," řekla Navrátilová. Návrhy pak putovaly k tkadlenám do dílny. Návrháři s nimi pak dolaďovali barevnost a výslednou podobu tkaniny. Od návrhu po hotový výrobek určený zákazníkovi uplynuly přibližně dva roky.
Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny pochází z roku 1900 a je národní kulturní památkou. Dílna byla vybavena tkalcovskými stavy různých konstrukcí a dalšími stroji a sloužila k navrhování vzorů tkanin pro nové sezony. Její součástí byla také cenná sbírka vzorníků látek z konce 19. století. Dílnu v prosinci 2017 výrazně poškodil úmyslně založený požár. Stavební práce, jejichž cílem bylo odstranit havarijní stav konstrukce objektu dezinatury, skončily před čtyřmi lety. Následovala obnova strojů do pohledového stavu. Plány na alespoň občasné zpřístupnění prostoru návštěvníkům však zatím na neurčito odsunula finančně náročná obnova města po povodních.