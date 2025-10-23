Firma ukázala nové plány průmyslové zóny u Karviné, dohodla se i s Židovskou obcí

Zdánlivě nekonečný příběh přípravy průmyslové zóny v okolí někdejší karvinské šachty Barbora a poblíž známého Šikmého kostela dostává novou kapitolu. Společnost Panattoni Czech Republic Development zveřejnila už třetí verzi oznámení o vlivu stavby na životní prostředí týkající se Panattoni Smart Park Karviná.
Vizualizace hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná. (23. října 2025) | foto: Panattoni Czech Republic Development

Dvě předešlá oznámení, v lednu a v září letošního roku, firma „z důvodu nutného přepracování“ stáhla.

„Pečlivě jsme vyhodnotili všechny připomínky v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a projektovou dokumentaci jsme doplnili dle požadavků ministerstva životního prostředí,“ uvedl mluvčí společnosti Panattoni Karel Taschner.

„Po vyhodnocení požadavků a diskusích s odborníky jsme se rozhodli pro úpravu projektu a jeho následné nové posouzení,“ dodal.

Stažení a opětovné předložení projektu podle něj není nijak vzácné. „Takový postup se u projektů většího rozsahu používá, protože umožňuje kompletně zpracovat všechny nové požadavky. Stále cílíme na zahájení výstavby do konce roku 2026,“ zmínil mluvčí Taschner.

Z nově zveřejněné dokumentace vyplývá, že Panattoni Smart Park Karviná mají tvořit tři terasy o celkové rozloze přibližně 99 hektarů s halami pro lehkou výrobu a logistiku. Mají být zaměřeny na moderní technologie, elektromobilitu, recyklaci a obnovitelné zdroje.

V lokalitě lágrů pietní místo a naučná stezka

Počítá se se zhruba 320 tisíci metrů čtverečních zastavěné plochy a více než čtyřmi tisíci parkovacích míst. Areál má být napojen na silnice a počítá i s vlečkou k bývalému Dolu Barbora.

Na rozdíl od minulého podání si Panattoni pro nové řízení zajistila například vyjádření archeologů a uzavřela memorandum se Židovskou obcí v Ostravě.

Výhrady proti umístění průmyslové zóny se totiž týkaly mimo jiné bývalých zajateckých a pracovních táborů z druhé světové války, nebo archeologicky cenných lokalit dokumentujících život v hornických koloniích.

Židovská obec a Panattoni se v září dohodly, že památka takzvaného židovského tábora nebude narušena a na místě vznikne pietní místo, či naučná stezka.

Vlastník území, společnost Asental Land, mezitím podal žádost o stavební povolení na dopravní infrastrukturu, která má zónu propojit s okolní silniční sítí. Tato část stavby je vedená jako samostatné řízení. Jeho účastníci mají patnáct dnů od doručení oznámení na podání námitek.

Rozmístění hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná. (23. října 2025)
Vizualizace hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná. (23. října 2025)
Panattoni Smart Park Karviná
Umístění projektu velkého průmyslového parku Panattoni mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou (21. listopadu 2024)
„Příprava projektu Panattoni Smart Park Karviná nadále pokračuje. Za Asental k ní nemáme žádné nové aktuální informace,“ reagoval na dotazy iDNES.cz mediální zástupce společnosti Petr Soukup.

Zuzana Klusová ze spolku Za starou Karvinou považuje krok Asentalu za nelogický. „Žádat o stavební povolení na komunikace ve chvíli, kdy byl již podruhé ze strany investora zastaven proces posuzování vlivu na životní prostředí, je jen dalším z nesmyslných kroků, kterých jsme svědky už více než deset let,“ uvedla s tím, že zóna by měla význam jen při vybudování nové silnice I/67 z Bohumína do Karviné.

Ta by se měla stavět hlavně kvůli plánované průmyslové zóně v Dolní Lutyni, dopravu by měla odvést i z center okolních obcí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR však tento měsíc proces posuzování nové trasy I/67 samo zastavilo.

„Jedná se o koordinaci se SIRS (Státní investiční a rozvojová společnost – pozn. red. ), kdy po domluvě s CzechInvestem bylo potřeba upravit projekt okolo zóny v Dolní Lutyni, což vyvolalo potřebu nové studie EIA,“ vysvětlil příčiny stažení původního oznámení mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Průmyslová zóna Panattoni (červená značka) má vzniknout nedaleko Karviné poblíž známého Šikmého kostela (modrá značka).

Průmyslová zóna Panattoni (červená značka) má vzniknout nedaleko Karviné poblíž známého Šikmého kostela (modrá značka).

