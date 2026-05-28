Památkáři zmenší chráněnou zónu v Karviné, aby uvolnili cestu průmyslovému parku

Darek Štalmach
  9:02aktualizováno  9:02
Sledovat Metro na Googlu
Budoucnost staré Karviné visí na dohodě mezi městem a památkáři, kteří nově připravují zmenšenou variantu památkové zóny v okolí šachty Barbora. Tento kompromis má ochránit historicky cenná místa, jako je Šikmý kostel, a zároveň uvolnit cestu pro stavbu obří zóny Panattoni Smart Park, jejíž budování chce investor zahájit do konce roku 2026.
Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury...

Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury analýzu pro vyhlášení památkové zóny podaný spolkem Stará Karviná. NPÚ vyhlášení zóny doporučil, protože území zaniklé Karviné bylo klasifikováno jako jedinečná posttěžební krajina. | foto: Národní památkový ústav Ostrava

Šikmý kostel. Tedy kostel svatého Petra z Alkantary, jako memento zaniklého...
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v zaniklé části staré Karviné
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné
Rozmístění hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná....
8 fotografií

Spory nejen o to, jak by měla vypadat průmyslová zóna Panattoni Smart Park, ale i další prostory někdejšího centra staré Karviné trvají.

Památkáři se zatím se zástupci karvinského magistrátu shodli alespoň na tom, že připraví novou variantu možného rozsahu památkové ochrany.

Ta se má týkat rozsáhlého území od současného Šikmého kostela přes území někdejších šachet Barbora a Gabriela až po již neexistující zámek Solca. A dotýká se i chystané průmyslové zóny Panattoni Smart Park Karviná, pro jejíž vznik může být postoj památkářů stále problémem.

Podle památkářů území vykazuje „jedinečnou koncentraci krajinných, industriálních, reliktně urbanistických, paměťových i archeologických hodnot, které byly doporučeny k ochraně formou památkové zóny“.

Proto byla navržena hranice památkové zóny, která by měla tyto hodnoty chránit. Původní ochrana měla zasahovat i část území plánovaného Panattoni Smart Parku.

Firma ukázala nové plány průmyslové zóny u Karviné, dohodla se i s Židovskou obcí

„Národní památkový ústav byl vyzván ke zpracování variantního řešení rozsahu možné památkové ochrany,“ vysvětlila Martina Lehnertová z NPÚ.

„To bude předloženo Ministerstvu kultury a dále projednáváno. Doporučeno bylo zohlednit v posuzovaném území územně plánovací dokumentací schválenou průmyslovou zónu a pozornost soustředit na okolí šikmého kostela sv. Petra z Alkantary a další lokality směrem k dolu Gabriela a bývalému zámeckému areálu v Solci,“ dodala.

Podle karvinského magistrátu se zúčastněné strany dohodly, že se chráněné území zmenší. „Jednání přineslo důležitý posun, všechny strany se shodly na přípravě nové, redukované varianty návrhu památkové zóny,“ konstatovala Monika Danková, mluvčí karvinského magistrátu.

Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury analýzu pro vyhlášení památkové zóny podaný spolkem Stará Karviná. NPÚ vyhlášení zóny doporučil, protože území zaniklé Karviné bylo klasifikováno jako jedinečná posttěžební krajina.
Šikmý kostel. Tedy kostel svatého Petra z Alkantary, jako memento zaniklého starého města Karviná
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v zaniklé části staré Karviné
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné
8 fotografií

„Karviná prochází významnou proměnou a naším cílem je najít takové řešení, které bude respektovat historický význam této lokality a zároveň umožní další rozvoj území,“ doplnil karvinský primátor Jan Wolf.

„Nejde o prázdný prostor po těžbě“

Spor o podobu území se táhne už delší dobu. Výrazně se projevil také při posuzování vlivů plánované průmyslové zóny na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí loni v prosinci rozhodlo, že záměr Panattoni Smart Park Karviná, verze srpen 2025, nemusí projít plným procesem EIA.

Ministerstvo rozhodlo, že haly u Karviné nepotřebují studii EIA. Padne odvolání

Památkáři ale v řízení upozorňovali, že Karviná-Doly nejsou prázdným prostorem po těžbě, ale „živou krajinou s pamětí“.

Podle jejich vyjádření by plošná logistická výstavba v navržené podobě znamenala zánik čitelnosti původní městské struktury, narušení krajinného rázu, vymazání pietních lokalit i zničení archeologické vrstvy paměťového reliéfu.

Ministerstvo uvedlo, že respektuje odborné názory NPÚ i Archeologického ústavu AV ČR, ale zjišťovací řízení se ve vztahu ke kulturnímu dědictví zaměřuje jen na environmentální hledisko.

Estetické, urbanistické či kulturně-historické aspekty podle ministerstva patří do působnosti orgánů státní památkové péče a mají se řešit v navazujících řízeních.

Rozsah památkové zóny

Právě proto je nynější debata o rozsahu památkové zóny pro další vývoj podstatná. Pokud by ochrana vznikla v širším rozsahu, mohla by další přípravu průmyslové zóny zkomplikovat. Pokud bude výrazně zúžená, může naopak část překážek pro záměr odstranit.

Památkáři už dříve připouštěli, že po rozhodnutí ministerstva zvažují další postup. „NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče připravuje žádost o přezkum daného rozhodnutí. Na to je lhůta jeden rok, takže jsme nebyli vázáni lhůtou 15 dnů pro podání rozkladu,“ uvedli už dříve.

Společnost Panattoni naopak tehdejší rozhodnutí ministerstva přivítala. „Výrazně se tak posouváme k realizaci projektu,“ konstatoval už dříve mluvčí Panattoni Karel Taschner.

„Nyní budeme pokračovat v povolovacích procesech tak, aby bylo možné zahájit výstavbu průmyslového parku do konce roku 2026,“ doplnila.

Podle dřívějších podkladů má Panattoni Smart Park Karviná tvořit pět hal ve třech výškových terasách. Celková plocha dotčeného území má být zhruba 99 hektarů. Areál počítá s tisíci parkovacích míst a napojením na silnice I/59 a II/474 i s železniční vlečkou.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Last dance. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední mistrovství světa

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  10:37

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

ilustrační snímek

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení...

28. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

28. května 2026  10:30

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za...

28. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

28. května 2026  10:02

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Léčebné konopí

Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může...

28. května 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.