Centrum sice leží u ulice Marie Pujmanové na katastru obce Šenov, ale přiléhá k havířovské části Šumbark, kde tak rozlehlé obchodní místo dosud chybělo. Otevřelo se na konci března, všechny prodejny ani ještě nejsou v provozu. Přesto už vyvolalo doslova celorepublikovou diskuzi na sociálních sítích.

Důvodem názorové smršti se totiž stalo pět parkovacích míst vyhrazených jen pro řidičky. Velký nápis ŽENY se stal internetovým hitem.

„Sice jsme do Havířova dorazili kvůli přijímačkám syna, ale tady jsme speciálně kvůli parkovacím místům pro ženy. Video jsme viděli na internetu. Je to úsměvné, ale stejně přijede nějaký chlap a zaparkuje tady,“ podotkl Zdeněk Škodák z Orlové.

Co si myslíte o parkovacích místech jen pro ženy? Je to dobrý nápad 15 %(150 hlasů) Je to zbytečné 85 %(877 hlasů)

Ženy, které na vyhrazených místech zaparkovaly, novinku vítaly. „Je to správné, proč by tady měli parkovat chlapi? Většinou mají baby děcka a můžeme zastavit co nejblíž ke vchodu, je to dobrý nápad,“ pochvalovala si například Veronika Dřevňáková z Havířova.

Všechny se shodly, že nic podobného ještě neviděly. „Je to super nápad. Když jsou obvyklá úzká místa, tak auto nejde ani otevřít, vidím to však prvně,“ podotkla Aneta Machejová.

Parkovací místa jsou před prodejnou Pepco. Tamní prodavačky jsou takovou možností nadšené. „Bylo to milé překvapení. Mezi našimi zákazníky jednoznačně převládají ženy, často přicházejí s dětmi, takže určitě takovou novinku chválíme,“ potvrdila vedoucí směny Violetta Universal.

Jak zjistil přímo na místě redaktor iDNES.cz, obvyklá parkovací místa jsou stejně široká, jako ta vyhrazená ženám. Sousední místa pro rodiny s kočárky a pro invalidy jsou znatelně širší. V době přítomnosti novináře dokonce na místo přijela havířovská autoškola, přičemž žačka za volantem dostala za úkol zaparkovat na tomto vyhrazeném místě.

I na sociálních sítích se kvůli šenovsko-havířovské neobvyklosti rozpoutala názorová mela.

„Jakože my ženy neumíme parkovat a potřebujeme k tomu více místa? No, přijde mi to docela zvláštní...“ poznamenala v debatě na sociální síti k videu jedna z diskutujících.

Jiné ženy ovšem vyhrazené parkovací místo chápou. „Nakupuje zde především hodně maminek s malými dětmi, takže mi to přijde smysluplné,“ naznačila další. Ozvali se ovšem i muži, kteří by chtěli mít zase parkovací místa vyhrazená pro sebe.

Developerem obchodního centra byla pražská firma Traxial grup. Její vyjádření se redakce snaží získat.