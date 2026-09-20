Parkování v Ostravě není bez problémů, řešit je chtějí všechny politické strany

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Parkování v Ostravě není bez problémů a řešit je chtějí všechny politické strany a hnutí, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Plánují stavbu parkovacích domů i záchytných parkovišť či rozšiřování rezidenčních zón. Vyplývá to z jejich volebních programů.

"Postavíme 1500 nových parkovacích míst. Konec každodenního kroužení a hledání místa. Na Jihu, v Porubě a v centru postavíme jednoduché skeletové domy (každý přibližně pro 500 aut). Projekt parkovacího domu Zámecká chytře zrealizujeme ve spolupráci se soukromým partnerem," uvádí uskupení srdcOVA, které tvoří ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci.

Naše Česko hodlá podpořit budování nových parkovacích domů s posílením zavádění elektromobility. OK pro Ostravu chce zavést pro celé město jednotný systém parkování, který dá přednost rezidentům a ukáže volná místa přímo v mobilu.

"Parkování budeme řešit podle konkrétních lokalit - zveřejníme deficit a pořadí míst pro parkovací domy, podzemní parkování, P+R (Park and Ride, tedy zaparkuj a jeď) nebo úpravy ulic," slibuje SPD.

Hnutí Ostravak připomíná, že nedostatek parkovacích stání není problémem pouze centra města, ale i větších sídlišť, například obvodů Ostrava-Jih či Poruba. "Každoročně postavíme minimálně 300 parkovacích míst převážně v parkovacích domech. Při jejich projektování budeme dbát na přijatelné architektonické řešení a využití moderních technologií provozu," uvádí Ostravak. Rozšířit chce rezidentní parkovací zóny. "Vítáme návštěvníky našeho města, v oblastech hromadného bydlení musí mít ale při parkování přednost rezidenti," uvádí Ostravak.

Podle Pirátů pouhé budování nových parkovacích míst problém třeba v obvodu Jih nevyřeší. "Je čas připravit parkovací koncepci pro celý obvod. Jejím cílem by mělo být regulovat počet vozidel v ulicích, aniž by se obyvatelům zbytečně komplikoval každodenní život," míní Piráti. Pomoci by podle nich mohly například odstavné plochy pro příležitostně využívaná auta, protože řada obyvatel vůz nevyužívá denně. "Každá domácnost by mohla využít jedno zvýhodněné rezidentní oprávnění, zatímco další vozidla by byla zpoplatněna výrazně více," uvádějí Piráti.

Hnutí ANO navrhuje zavedení nulového poplatku za rezidentní parkování pro první vozidlo. Rovněž chce budovat parkovací domy a záchytná parkoviště P+R.

Starostové pro Ostravu chtějí v centru města zvýhodnit parkování pro místní obyvatele před dojíždějícími. V Porubě podpoří výstavbu nových parkovacích kapacit a efektivnější využití současných ploch. "Parkování pro rezidenty a/nebo občany Poruby by mělo mít přednost před nerezidenty, kterým by měly být vyhrazeny okrajové plochy," míní Starostové. Chtějí tam také prověřit možnosti zavedení sdílených aut. V Ostravě-Jihu je cílem Starostů přetvořit dopravní prostředí tak, aby bylo přehledné, bezpečné a odpovídalo charakteru rezidenčního bydlení. Docílí toho mimo jiné systematickým přesouváním aut z vnitrobloků do moderních parkovacích objektů na okrajích sídlišť.

Podle Ostravské levice má parkovací systém odpovídat životu města a parkování být rozumné pro obyvatele i pracující. "Silnice, parkování a veřejná doprava podle potřeb lidí, ne podle ideologických zákazů," konstatují Motoristé.

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