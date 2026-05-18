Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz parkoviště totiž skončil. Za parkování zaplatí řidiči deset korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. Zvýhodněné ceny platí pro řidiče, kteří využívají městskou hromadnou dopravu. Desetikorunu zaplatí za celodenní parkování. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Parkoviště u dopravního terminálu město v předchozích letech zrekonstruovalo a jeho kapacita se navýšila na 174 míst. Letos byl nainstalován i parkovací systém, jehož zkušební provoz začíná dnes. "V průběhu dalších čtyř týdnů provozu se budou řešit případné nedostatky systému. Získané finance z parkovného budou využity opět do investic v rámci statické dopravy. Provoz městských parkovišť zajišťuje společnost Ostravské komunikace," uvedla Pokorná.
Záchytná parkoviště umožňují řidičům zaparkovat svá vozidla mimo centrum města a směřovat do něj městskou hromadnou dopravou. Tento kombinovaný způsob dopravy mohou využívat i řidiči přijíždějící do krajského města ve směru z Opavska nebo po dálnici D1. Záchytné parkoviště se 116 místy je k dispozici v Hlučínské ulici v Ostravě-Přívoze. Při využití MHD tam řidiči za parkování zaplatí pouze korunu, jinak je to deset korun na den.
Mluvčí připomněla, že odstavné parkoviště v Hlučínské ulici by mohlo usnadnit řidičům dopravu zvláště poté, kdy se za několik týdnů kvůli rekonstrukci uzavře železniční most z roku 1932. Opravu takzvané myší díry chystá Správa železnic a potrvá až do podzimu příštího roku. Most vede právě přes Hlučínskou ulici a je frekventovanou spojnicí s centrem města, během opravy ale pod ním auta nebudou moci projíždět.
Město v minulosti dokončilo také výstavbu několika parkovacích domů. Řidiči v nich mohou parkovat například u městské nemocnice, Ostravské univerzity, zoologické zahrady nebo Domu kultury Poklad.
"V dubnu zahájilo město rovněž stavbu parkovacího domu v ulici Budovatelská s kapacitou 116 míst. Náklady na stavbu ve výši přesahující 113 milionů korun bez DPH hradí město Ostrava. Pokračuje také výstavba parkovacího domu u krajského úřadu, objekt nabídne řádově 600 míst k parkování," doplnila mluvčí.