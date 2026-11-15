Parkoviště u autobusového nádraží v Krnově na Bruntálsku čeká v příštím roce revitalizace, která má přinést více zeleně, lepší hospodaření s dešťovou vodou i přehlednější uspořádání dopravy. Projekt počítá s výsadbou zhruba 50 stromů a vybudováním 154 parkovacích míst. Předpokládané náklady činí 123 milionů korun včetně DPH. Zahájení prací v roce 2027 je podmíněno získáním dotace z evropských fondů, řekla ČTK mluvčí města Dita Círová.
"Hlavní myšlenkou projektu je posílit modrozelenou infrastrukturu, tedy dostat do veřejného prostoru co nejvíce vegetace a zachytávat dešťovou vodu přímo tam, kde spadne," uvedl městský architekt Marek Juránek. V současnosti podle něj 95 procent plochy parkoviště neumožňuje průsak dešťové vody. Po úpravách by mělo být možné zachytit v místě dopadu veškeré srážkové vody, a to prostřednictvím vsakovacích ploch.
V lokalitě přibudou kromě stromů také vegetační pásy a trvalkové záhony. Dopravní režim zůstane v zásadě zachován, parkoviště ale nově rozdělí pěší komunikace na dvě zóny. "Menší část v blízkosti bytových domů bude určena pro dlouhodobé stání, zejména pro místní obyvatele. Výsadba zeleně ji zároveň oddělí od okolní bytové zástavby. Ve větší části vzniknou místa pro krátkodobé parkování," uvedla mluvčí.
Celkem bude parkoviště nabízet 154 míst, zhruba o osm méně než nyní. Jednotlivá stání ale budou širší a pohodlnější pro zajíždění. Novinkou budou také místa určená pro rychlé vysazení a vyzvednutí cestujících a podélná stání pro dodávky a vozidla řemeslníků. Ta budou umístěna podél pěší komunikace u parku.
"Projekt zahrnuje také nové veřejné osvětlení, úpravu pěších tras, stanoviště sdílených kol a přípravu šesti míst pro nabíjení elektromobilů," řekla. Předpokládané náklady na revitalizaci dosahují 123 milionů korun včetně DPH. Projekt byl doporučen k podpoře z evropských fondů v maximální výši přibližně 69 milionů korun. Zastupitelstvo města v září schválilo finanční krytí projektu z rozpočtových prostředků na roky 2026 a 2027.
Město nyní připravuje veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Zadávací řízení plánuje zahájit ještě letos, samotné práce by měly začít v roce 2027. Jejich realizace však závisí na získání evropské dotace.