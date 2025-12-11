Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Autor: iDNES.cz, ČTK
  6:42aktualizováno  17:09
Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Jednoho zraněného museli záchranáři na místě oživovat, později v nemocnici zemřel. Policie nehodu vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

KRIMI

Nehoda se stala krátce po 5. hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta. Následně se střetla ještě další dvě auta. Na místě je několik zraněných, řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Nehodu prověřují frýdecko-místečtí kriminalisté. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Na ohledání místa i vozidel jsme přizvali soudního znalce z oboru dopravy a využili jsme i dron Letecké služby PČR,“ napsali na síti X.

Dálnice byla po nehodě v obou směrech uzavřena. Před 9:00 policie zprovoznila jízdní pruh ve směru na Frýdek-Místek. „Nyní jsme dočasně zprůjezdnili jeden jízdní pruh. Na místě stále probíhají dokumentační a odklízecí práce. Dbejte pokynů policistů a buďte ohleduplní a obezřetní,“ napsali po nehodě policisté na síti X.

Krátce po 17:00 informovali, že dálnice ve směru na Ostravu je zprůjezdněna v pravém jízdním pruhu. V místě nehody, a to v obou směrech, jsou uzavřeny levé jízdní pruhy a omezena rychlost.

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut, provoz je uzavřen a na místě zasahují všechny složky IZS. (11. prosince 2025)
„Při nehodě se dle dosud zjištěných informací zranilo několik osob, které byly předány zdravotníkům,“ uvedla ráno mluvčí policie Pavla Jiroušková.

„Nehoda se stala čtrnáct minut po páté hodině ranní, kdy přijalo zdravotnické operační středisko informaci o nehodě několika vozidel na dálnici D56 u obce Paskov ve směru na Ostravu. Na místo bylo posláno několik sanitních vozidel, lékařský a záchranářský tým z Frýdku, a dvě ostravské záchranářské posádky,“ popsal Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

„Čtyři pacienti, tři muži a jedna žena, ve věku od třiadvaceti do padesáti let, byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a do Městské nemocnice Ostrava,“ popsal mluvčí záchranářů.

„Šedesátiletého muže, kterého hasiči z vozu vyprošťovali, si zdravotníci přebrali za probíhající resuscitace. Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny. Záchranáři muži ošetřili krvácející dolní končetinu, zajistili dýchací cesty a zahájili podávání léků a infuzních roztoků. Lékař provedl chirurgické ošetření poraněného hrudníku, tedy punkci dutiny hrudní. Zhruba ve dvacáté minutě došlo u pacienta k obnovení srdečního rytmu. Muž byl poté transportován do FN v Ostravě. V kritickém stavu si jej převzal do své péče tým tamního urgentního příjmu,“ dodal Humpl.

„Pacient je v tuto chvíli ve velmi kritickém stavu, v ohrožení života,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Později odpoledne sdělila, že pacient zemřel.

Policie odklání dopravu po takzvané staré cestě, kde se tvoří kolony. „Všechny složky IZS pracují také na zprůjezdnění komunikace,“ uvedla ráno Jiroušková.

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů. „Jednu osobu jsme vyprošťovali z vozidla a poskytovali jsme i minibus pro lidi, kteří se na místě nacházeli. Aktuálně na místě probíhají likvidační práce. Silnice je v obou směrech uzavřena a objížďka je vedena přes objízdnou trasu,“ řekl po nehodě pro iDNES.cz mluvčí hasičů Tomáš Čáp.

K vyproštění jednoho zraněného účastníka nehody použili hasiči hydraulické vyprošťovací zařízení.

„Bezprostředně poté zahájili nepřímou srdeční masáž a po příjezdu zdravotnické záchranné služby předali muže do její péče,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová s tím, že na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Frýdek-Místek, Ostrava-Jih, Ostrava-Zábřeh a dobrovolná jednotka z Vratimova.

