Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Autor: asi
  11:52aktualizováno  11:52
Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje Doležala z ostravské čtvrti Koblov zatím končí.

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního plesu. | foto: Policie ČR/koláž iDNES.cz

Kamarádi ho naposledy viděli v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděli z plesu v kulturním domě Akord v Zábřehu.

„Informaci o pohřešování mladíka jsme přijali v sobotu večer s odůvodněním, že o sobě nedal od brzkých ranních hodin nikomu vědět,“ informovala mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Soňa Štětínská.

Policisté kontaktovali příbuzné, známé, prověřili, jestli není v některé z nemocnic. „Už v noci na neděli jsme pátrali na všech možných místech, kde by se mohl pohybovat. Nasazen byl i policejní vrtulník,“ řekla komisařka. „Na základě zjištěných informací pokračujeme v pátrání v okolí Landeku,“ uvedla v neděli dopoledne.

Právě kamarádka mladíka, která se zapojila i do pátrání v terénu, redakci iDNES.cz řekla, že Matěje viděla naposledy v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděla z plesu gymnázia Hladnov pořádaném v kulturním době v Zábřehu. „Jela jsem s kamarády taxíkem domů. Matěj se k nám nevlezl, ale ani s námi jet nechtěl. Pak mi ještě volal ve čtvrt na čtyři, že jede Boltem,“ líčila dívka.

Byl prý podnapilý, ale držel se na nohou a normálně komunikoval. Domů nedojel. „Z faktury, která mu přišla do mejlu, vyplývá, že vystoupil ve 3:24 u Landek Parku,“ doplnila studentka.

Asi kolem půl páté ráno prý ještě napsal z telefonu několik zpráv. Své třídní skupině na Instagramu poslal pozdrav a přání k maturitě. Chodí do čtvrtého ročníku na obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách. „I mně napsal zprávu, že jsem fajn holka, a kamarádce, kterou měl hodně rád, poslal delší text,“ doplnila studentka. Poslední zprávu prý odeslal ve tři čtvrtě na pět.

Často prý chodil i v noci přes Landek domů do nedalekého Koblova. Právě v tomto teritoriu policisté mladíka hledají, pomáhají i jeho blízcí a kamarádi. Policie žádá o pomoc při pátrání i veřejnost. Matěj Doležal je 175 centimetrů vysoký, má dlouhé světlé vlasy, které nosí v copu. Na sobě měl tmavě-modrý oblek a černé boty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

15. března 2026

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

