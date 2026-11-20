Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes bude pokračovat ve dvoudenní návštěvě Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Prezident se setká s radními Nového Jičína a poté se přesune do Olomouckého kraje, kde bude debatovat se studenty Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov. Ve Šternberku se sejde se zástupci Místní akční skupiny Šternbersko.
Návštěva prezidentského páru na severní Moravě je zaměřena na podmínky pro život mladých lidí ve vnitřních periferiích a na perspektivy, které tyto regiony mohou nabídnout.
Ve čtvrtek prezident zahájil návštěvu setkáním s rektory moravskoslezských univerzit - VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, Ostravskou a Slezskou univerzitou. Navštívil také Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Novojičínsku a Vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína, kde si prohlédl výrobu obrněných kabin vozidel Iveco GTF3 i bojových vozidel CV90, která státní podnik vyrábí pro českou armádu. Prezident se zajímal o aktuální dění okolo CV90, která český podnik vyrábí jako strategický partner švédské firmy BAE Systems. VOP CZ v souvislosti s výrobou těchto vozidel investoval více než 80 milionů korun do modernizace infrastruktury v Šenově, vybudoval dvě výrobní linky, které jsou identické s těmi ve Švédsku.
Vpodvečer se prezident sešel s vedením Kopřivnice na Novojičínsku a den uzavřel debatou s občany v zaplněném sále kulturního domu s kapacitou 460 míst. Odpovídal občanům na dotazy týkající se povinné vojenské služby, vyjednávání o ukončení války na Ukrajině, opětovné kandidatury na hlavu státu, ale i neziskových organizací, umělé inteligence, fotografování nebo třeba počítačové hry GTA 6.
Novojičínsko Pavel navštívil také letos v září, kdy se v Mošnově zúčastnil Dnů NATO. Na dvoudenní návštěvě Moravskoslezského kraje byl prezident například v květnu 2025, v Olomouckém kraji byl letos v lednu.