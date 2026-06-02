Pěchotní srub Na Trati v Bohumíně se po povodni znovu otevírá turistům

Pěchotní srub Na Trati ve Starém Bohumíně na Karvinsku se o víkendu znovu otevře veřejnosti. Předloni v září ho poničila povodeň, voda v něm sahala jen několik centimetrů pod strop. Turisty vyhledávaný bunkr MO-S5 byl zavřený 20 měsíců. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková. Pěchotní srub je součástí moravskoslezské Technotrasy, která v regionu představuje unikátní technické, průmyslové či vojenské památky.
"Vojenská pevnost, vybudovaná ve 30. letech minulého století jako obrana republiky, musela předloni kapitulovat před přírodním živlem. Katastrofální povodeň bunkr kompletně zaplavila, zničila jeho vybavení a přerušila provoz muzea, o které Klub vojenské historie Bohumín pečuje už 27 let," řekla mluvčí.
Dodala, že z objektu bylo nutné nejprve odčerpat vodu a zbavit ho nánosu bahna. Následně členové klubu všechny předměty rozebrali, vyčistili a znovu složili. Interiér museli kompletně vymalovat. "Nový nátěr dostalo více než 500 metrů čtverečních stěn a zhruba 300 metrů čtverečních podlah,“ řekl předseda Klubu vojenské historie Bohumín Pavel Bílek.
Téměř dvouletá obnova znamenala pro členy klubu tisíce hodin, které ve svém volnu věnovali opětovnému zprovoznění bunkru. Pro návštěvníky si připravili i několik novinek. "Přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Dále jsme pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, ty zatím žádné jiné muzeum nemá,“ řekl místopředseda klubu Martin Cieslar. Muzeum bude otevřeno každý víkend a o svátcích až do konce září, vždy od 14:00 do 18:00.
Památka z roku 1936 láká především milovníky historie a vojenské techniky. Přezdívá se jí Pětka a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství. Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala pouhých 14 dnů a spotřebovalo se na ni 4314 metrů krychlových betonu. Bunkr je v těsné blízkosti dálnice D1.