Performery a dokumentaristy z Česka, Slovenska a Polska spojí projekt Limity

Prostor pro společnou autorskou tvorbu nabídne mladým performerům a dokumentaristům z Česka, Slovenska a Polska osmiměsíční mezinárodní projekt Limity. Projekt zaměřený na divadlo, pohyb a digitální dokumentaci koordinuje Ateliér pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském (NDM). Zapojí se do něj také bratislavské kulturní centrum P*AKT a divadlo Teatr Lalek Guliwer z Varšavy. Závěrečnou inscenaci účastníci představí příští rok v květnu v ostravském Divadle 12. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Každé ze tří spolupracujících divadel vybere šest performerů a čtyři dokumentaristy ve věku 18 až 25 let. Organizátoři nehledají profesionální umělce, ale především mladé lidi se zájmem o divadlo a umění. Předchozí zkušenost je výhodou, nikoliv podmínkou. Důležitý bude vlastní pohled uchazečů na svět a ochota tvořit a spolupracovat.
"První tvůrčí laboratoř se uskuteční v listopadu ve Varšavě. Přihlášky mohou zájemci podávat do 18. října prostřednictvím formulářů dostupných na webu NDM," uvedla Swiderová.
Zájemci pak budou společně v jednotlivých městech tvořit autorskou inscenaci, kterou publiku společně představí příští rok v květnu v Ostravě. Účastníkům projektu budou hrazeny náklady na cesty a rezidenční pobyty.
Projekt podle organizátorů reaguje mimo jiné na přetížení, tlak na výkon a obavy ze selhání, s nimiž se část mladých lidí setkává. "Tvůrčí laboratoře mají nabídnout prostor, v němž bude možné experimentovat bez důrazu na výsledný výkon. Chyba má být podle autorů projektu chápána jako součást tvůrčího procesu," doplnila mluvčí.