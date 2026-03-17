Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po záplavách

Dalibor Maňas
  16:32
Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na špatnou komunikaci a pomalé tempo obnovy území po ničivých záplavách v roce 2024.
Nový generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petr Birklen stanul v čele strategického podniku teprve loni v únoru, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KUD-ČSL). Jeho hlavním posláním mělo být uklidnění situace v regionu po povodních a zrychlení prací v korytech řek. Rok a měsíc nato však v pozici končí.

„K dnešnímu dni skončil ve vedení státního podniku Povodí Odry generální ředitel Petr Birklen. Z funkce odchází po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD),“ potvrdil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle ministerstva doplatil především na špatnou komunikaci s místními samosprávami. Starostové zasažených obcí si opakovaně stěžovali, že státní podnik s nimi dostatečně nekooperuje a obnova zničené infrastruktury v korytech toků postupuje příliš pomalu.

Podle mluvčího ministerstva byly priority jasně dané, ale realita v terénu vypadala jinak. „Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zlepšení komunikace s představiteli místních samospráv a urychlení odstraňování povodňových škod v postižených lokalitách. Tyto priority však nebyly naplněny,“ vysvětlil Bílý s tím, že stížnosti z regionu byly natolik zásadní, že vyústily v ředitelův odchod.

Pro ČTK Birklen sdělil, že se k dohodě s ministrem nebude vyjadřovat.

Za svůj zásadní úkol označil Birklen před svým jmenováním také plánovanou přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku a navazující komplex opatření. „Bez jejich realizace nebude povodňová ochrana významné části povodí dostatečná,“ uvedl loni v únoru.

O výstavbě přehrady se hovoří od roku 1997, o stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by měly hlavní stavební práce začít v roce 2028.

Kdo Birklena nahradí natrvalo, v tuto chvíli není jasné. Ministerstvo chce nového šéfa vybrat v otevřeném tendru. „V nejbližších dnech vypíše ministerstvo zemědělství na uvolněné místo standardní výběrové řízení,“ dodal Vojtěch Bílý. Do té doby je vedením podniku pověřen první statutární zástupce v souladu s vnitřními předpisy.

Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po záplavách

Nový generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen

Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na...

17. března 2026  16:32

