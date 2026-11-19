Prezident Petr Pavel s manželkou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Během návštěvy se prezident chce zaměřit na život mladých lidí. Zajímat se bude o dostupnost pracovních míst i služeb, bydlení nebo vzdělání. O těchto otázkách bude hovořit se zástupci škol, měst i zaměstnavatelů či místních organizací.
Dnešek prezident stráví v Moravskoslezském kraji. Návštěvu zahájí setkáním s rektory moravskoslezských univerzit - VŠB-Technickou univerzitou Ostrava, Ostravskou a Slezskou univerzitou. Navštíví také Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Novojičínsku nebo Vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína. V podvečer se setká s vedením Kopřivnice na Novojičínsku, kde následně bude debatovat i s občany.
V pátek se Pavel potká s radními Nového Jičína a posléze se přesune do Olomouckého kraje, kde bude debatovat se studenty Střední průmyslové školy a Středního odborné učiliště Uničov. Ve Šternberku na Olomoucku se poté sejde se zástupci Místní akční skupiny Šternbersko.