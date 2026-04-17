Piráti a TOP 09 půjdou do komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu

Piráti a TOP 09 půjdou do podzimních komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu. Lídrem společné kandidátky bude městský zastupitel a softwarový inženýr Vojtěch Šimetka (TOP 09). Zástupci stran podepsali koaliční smlouvu, sdělil dnes ČTK první místopředseda Pirátů v Moravskoslezském kraji, bývalý opavský radní a krajský zastupitel Pavel Kořízek, který se zabývá problematikou digitálních řešení ve veřejné správě a bude na druhém místě opavské kandidátky.
Koalice Vize pro Opavu chce podle něj nabídnout moderní, otevřenou a odpovědnou správu města. "Do této spolupráce jdeme, protože věříme, že Opava má na víc. Chceme nabídnout konkrétní řešení a vrátit do města energii, která spojí lidi napříč názory," uvedl Šimetka.
Mezi priority koalice patří návrat života do centra města, například prostřednictvím oživení obchodního domu Breda jako centra služeb a využití prostoru Slezanky pro komunitní aktivity. Kořízek uvedl, že chtějí být partnerem pro místní podnikání - podporovat rozvoj průmyslové zóny, vznik podnikatelských inkubátorů a posilovat spolupráci s firmami.
"Nechceme jen kritizovat, ale hlavně přinášet řešení. Spojujeme síly, protože věříme v konstruktivní politiku, která dává smysl a výsledky," uvedl předseda místního sdružení Pirátů Opavské Slezsko Martin Rell.
V roce 2022 vyhrálo komunální volby v Opavě stejně jako v roce 2018 hnutí ANO, které v zastupitelstvu, jež má 39 členů, získalo 17 mandátů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 kandidující jako Společně pro Opavu se sedmi a třetí SPD s pěti mandáty. Po třech zastupitelích mají Občané městských částí Opavy (OMČO) a Změna pro Opavu, po dvou Zelená pro Opavu a KDU-ČSL. Piráti se do zastupitelstva nedostali. Město nyní vede koalice hnutí ANO a uskupení OMČO a Zelená pro Opavu.