„Nutností je samozřejmě překročit pětiprocentní hranici zvolení. Naším přáním je pak deset procent a více,“ konstatoval dvaapadesátiletý Řeha.
Před čtyřmi roky Piráti získali 5,81 procenta hlasů, což jim vyneslo tři zastupitelské mandáty. Lídryní tehdy byla Andrea Hoffmannová. Jenže ta se loni stala i poslankyní a nechce kumulovat funkce.
Piráti se v předvolebním programu zaměřují především na projekty, které omezí úbytek počtu obyvatel. Chtějí tak například řešit problémy s bydlením, plánují proměnu veřejného prostoru a zaměří se i na vzdělání. „Nechceme z Ostravy skanzen,“ zdůraznil lídr Řeha.
Piráti v kampani sázejí na téma bydlení. Volební heslo mají „Ať to tu žije!“
Co se týče povolebního vyjednávání, mají ostravští Piráti dva subjekty, se kterými spolupracovat nechtějí. „Těmi jsou SPD a také komunisté, u nás kandidující jako Ostravská levice,“ podotkl Řeha.
Své lídry oznámilo už více stran a hnutí v Ostravě. Například koalici SPOLU povede dosavadní primátor Tomáš Dohnal z ODS, hnutí ANO starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, SPD krajský radní Peter Harvánek a uskupení Starostové pro Ostravu starosta obvodů Radvanice a Bartovice Aleš Boháč.