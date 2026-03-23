Pitva seniora nalezeného v příkopu u Ostravy vyloučila cizí zavinění i nehodu

Pitva seniora, který byl nalezen minulý týden ve čtvrtek mrtvý v silničním příkopu u Ostravy, vyloučila cizí zavinění i nehodu. Muž zemřel z přirozených příčin. ČTK to dnes potvrdila mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Důchodce rodina pohřešovala od středečního rána.
Člověka ležícího v příkopu u silnice I/11 nahlásila ve čtvrtek ráno na tísňovou linku řidička. Přivolaní policisté se muže snažili resuscitovat až do příjezdu záchranářů, kteří konstatovali smrt. "Z provedeného šetření policistů a výsledku pitvy je zřejmé, že muž se nestal obětí násilného trestného činu ani nezemřel v souvislosti s dopravní nehodou," uvedla dnes policejní mluvčí.
V souvislosti se smrtí seniora hledala policie svědky, kteří by jí pomohli zmapovat jeho pohyb v posledních hodinách před smrtí. Kriminalistům se přihlásily dvě svědkyně, které jim poskytly potřebné informace. I když se policisté případem ještě zabývají, je zřejmé, že ho v dohledné době odloží, protože se nestal trestný čin.