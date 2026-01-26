To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Petra Sasínová
  17:22aktualizováno  17:22
Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali, když viděli množství domů, které architekti ze studia Gogolák a Grasse nakreslili v okolí tamní Staňkovy a podél Výškovické ulice.
Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu Jih. (26. ledna 2025) | foto: Studio gogolák+grasse

Vedení obvodu Jih, kam sídliště u Bělského lesa patří, studii zadalo v reakci na petici proti záměru postavit tam pětadvacetipatrový mrakodrap.

„Nebude to sice jako v Dubaji, ale chcete tady postavit bulvár jako v Paříži?“ reagovala obyvatelka Soňa Suchomelová zklamaně. „Výškovice jsou úžasný celek plný zeleně. A vy to tady chcete v podstatě jen zastavět,“ kritizovala.

„Jsme tady kvůli zeleni, máme malé děti. Teď ale zvažujeme odstěhování,“ přidala se žena, na niž v malém sále Základní školy Šeříkova nezbyla židle.

Lidé vykřikovali jeden přes druhého, byť je organizátoři z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) žádali, aby mluvili, když dostanou slovo. „Mladí lidé odcházejí. Není tady práce. Pro koho tady chcete stavět?“ ptal se podrážděně starší muž.

Architekt Lukáš Grasse vysvětloval, že jde jen o studii a neznamená to, že nakreslené domy někdo za dva roky postaví. „Ukazujeme, jaké jsou tady možnosti, určujeme plochy pro výstavbu, infrastrukturu, komunikace,“ shrnul Grasse.

Sídliště toho nyní mnoho nenabízí

Tomáš Zetek z MAPPA dodal, že jde taky o prevenci chyb. „Město se tak může vyvarovat neuvážených prodejů, které by mohly budoucí rozvoj zkomplikovat,“ vysvětlil Zetek. Místostarosta Jihu Radim Ivan prohlásil, že v zájmu udržitelnosti je nová výstavba nezbytná. „Vyplývá to z vědeckých zkoumání. A tato lokalita patří z hlediska výstavby mezi strategické,“ řekl.

Architekti potvrdili, že hustota obyvatel v lokalitě je sedmdesát obyvatel na hektar, avšak pro udržitelnost je potřeba aspoň sta lidí na hektar. „Jinak se neuživí obchody, služby,“ shodli se.

Lidé uznali, že kromě supermarketu a náleven vzniklých z bývalých školek toho sídliště moc nenabízí. Grasse upozornil, že tým respektuje současnou zástavbu, proto navrhl nové domy hlavně kolem Výškovické ulice. Ta by mohla být lemovaná dvojitým stromořadím a domy s obchody a službami.

Libuše Lepiarzová ze Staňkovy ulice se uklidnila, že s mrakodrapem, který měl stát kousek od jejího domu, studie nepočítá. Nová výstavba je posunuta dál a má mnohem méně pater. O záměru mrakodrapu bude podle Ivana ještě jednat město, které je vlastníkem pozemku.

Plánovaná zástavba se týká prostoru mezi ulicemi Výškovická a Staňkova v části Výškovice v ostravském obvodu Jih.

