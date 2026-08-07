Planetárium v Ostravě chystá pozorování částečného zatmění Slunce i Perseid

Planetárium Ostrava připravuje na příští týden pozorování částečného zatmění Slunce a meteorického roje Perseidy. Ve středu 12. srpna bude možné z Česka sledovat, jak Měsíc zakryje zhruba 85 až 88 procent slunečního disku. O den později budou podle astronomů díky novu Měsíce velmi příznivé podmínky pro pozorování Perseid. ČTK to dnes sdělil mluvčí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Jiří Šíma.
V Ostravě začne částečné zatmění ve 19:19 a potrvá do západu Slunce krátce před 20:00. Úplné zatmění bude možné pozorovat například ze Španělska. Podle ředitele Planetária Ostrava Martina Viláška půjde o první úplné zatmění pozorovatelné z Evropy od roku 1999.
Ostravské planetárium připravilo pro veřejnost pozorování pomocí deseti přenosných dalekohledů vybavených speciálními slunečními filtry. "Z hvězdárenské kopule nebude možné úkaz sledovat, protože Slunce bude při západu příliš nízko nad západním obzorem," uvedl Vilášek. Odborníci zároveň upozorňují, že při pozorování Slunce je nutné používat speciální ochranné filtry nebo certifikované brýle. Běžné sluneční brýle podle nich neposkytují dostatečnou ochranu zraku.
Součástí programu budou také přednášky, projekce a on-line přenos úplného zatmění ze Španělska, který planetárium plánuje zajistit prostřednictvím svého spolupracovníka. O přednášky a projekce je podle organizátorů už nyní mimořádný zájem a jejich kapacita je vyčerpána.
Ve čtvrtek 13. srpna bude planetárium pořádat pozorování meteorického roje Perseid. Letos budou podle Viláška podmínky mimořádně příznivé, protože Měsíc bude v novu a nebude svitem rušit noční oblohu. Za ideálních podmínek mohou lidé spatřit 40 až 80 meteorů za hodinu, nejlépe mimo města.