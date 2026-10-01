PLATO oslaví deset let výstavou, cenou Jindřicha Chalupeckého i deseti stromy

Autor: ČTK
  14:41aktualizováno  14:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostravská městská galerie současného umění PLATO oslaví své desáté narozeniny Cenou Jindřicha Chalupeckého, v listopadu její zaměstnanci vysadí deset stromů a výročí oslaví také celodenním programem v zahradě. V jubilejním roce galerie nabídne také komentovanou procházku její historií, setkání lidí působících v kulturním vzdělávání nebo návštěvu herce a spisovatele Bořka Slezáčka. ČTK to dnes řekla mluvčí instituce Dita Eibenová.

"Po deseti letech budování galerie se rádi ohlédneme zpět, ale výročí je pro nás především příležitostí podívat se dopředu, jak se chceme jako instituce dál rozvíjet," uvedl ředitel galerie Marek Pokorný. Výroční program podle něj není jen přehlídkou dosavadní činnosti galerie, ale má nabídnout nové formy setkávání umění, města, lidí a přírody.

Cena Jindřicha Chalupeckého se v galerii představí 21. října, kdy se uskuteční vernisáž prací letošních laureátek. Galerie se tak potřetí stane hostitelem jedné z nejvýznamnějších českých cen v oblasti současného umění. Výstava představí Yuliyu Bokhanovou, Terezu Kalousovou a Kolektiv Prádelna a potrvá do 28. února příštího roku. Součástí podzimního programu budou také Dny Jindřicha Chalupeckého 27. a 28. listopadu.

Hlavní veřejná oslava desátého výročí se uskuteční 14. listopadu v zahradě PLATO. Celodenní program s názvem Pro příští přítomnost spojí výsadbu deseti stromů, performativní rituál s deseti osobnostmi a večerní koncert polského hudebníka Tymka Papiora, který se pohybuje na pomezí freejazzu a experimentální elektroniky.

"Deset stromů není jen symbolickým dárkem k narozeninám, ale také závazkem do budoucna. Chceme výročí spojit s něčím, co nás a naše návštěvníky může dlouhodobě provázet a z čeho můžeme mít všichni radost i za deset let," uvedl Pokorný.

Už 25. října se uskuteční poslední letošní komentovaná procházka Z plynojemu do jatek. Historik a kronikář Petr Lexa Přendík provede účastníky po místech, kde PLATO během své desetileté historie působilo. Trasa dlouhá 4,7 kilometru povede od Gongu v Dolní oblasti Vítkovic k současnému sídlu galerie. Procházky se tentokrát zúčastní také ředitel PLATO.

Listopadový program doplní 9. listopadu setkání Lektorské podhoubí určené lidem, kteří se věnují vzdělávání v galeriích, divadlech, knihovnách a dalších kulturních institucích. O týden později, 18. listopadu, zavítá do PLATO herec, spisovatel a moderátor Bořek Slezáček v rámci nového cyklu Návštěva. Galerie v něm zve osobnosti z různých oblastí a zajímá se o jejich pohled na současné umění a výstavy.

Galerie vznikla v roce 2016, v té době neměla vlastní sídlo. Postupně působila v několika prostorách. Od roku 2022 sídlí v budově bývalých jatek. Celkové náklady na přeměnu budovy včetně jejího nákupu byly téměř 345 milionů korun.

Přestavba trvala déle než dva roky. Zajímavostí přeměny jsou například otočné brány, ale i cihlové stěny, z nichž je postavena nejen převážná část obvodového zdiva, ale i část interiéru. Všechny původní cihly, které bylo možné v objektu ponechat, v něm zůstaly. Nové cihly jsou patinovány tak, aby působily jako původní zdivo. Interiérům dominuje bílá barva a na řadě míst je designová betonová stěrka.

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