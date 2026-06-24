Po 84 letech se znovu roztočily lopatky větrného mlýna u Bílovce

Po 84 letech se znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna u Nových Dvorů, části Bílovce na Novojičínsku. Řemeslníci dnes vyzkoušeli, jak funguje brzda, kterou vyrobili a obepíná palečné kolo roztáčející mechanismus mlýna. Lopatky mají minimum výplní a ani moc nefoukal vítr, roztáčet se tak při zkoušce musely ručně. Lidé by měli mít možnost vidět mlýn roztočený během výjimečné prohlídky 26. července, řekl ČTK Petr Havrlant, ředitel Kulturního centra Bílovec, které mlýn spravuje.
"Mlýny opravujeme, ale většinou zůstávají zakonzervované, netočí se. Takže ta brzda byla pro firmu výzva. Jsme poctěni, i tesaři, co na tom pracovali, protože to bude naše reference," řekl Milan Juráň ze společnosti Juráň ze Vsetínska.
Palečné kolo mlýna má průměr zhruba tři metry. Atypická dubová brzda ho sevře a musí zastavit celé roztočené soukolí. Každý mlýn měl svoji brzdu vyrobenou na míru a moc se jich do dneška nedochovalo. "Je to takový vrchol toho, co dřív bývalo na mlýnech. Mlynáři to od sebe odkoukávali a vymýšleli," řekl Juráň.
Řemeslníci se museli inspirovat v jiných mlýnech i využít zkušeností z podobných prací. "Konzultovalo se to, něco se muselo upravit, udělalo se to, pak se zjistilo, že se to musí udělat jinak, takže to bylo hodně náročně," řekl Juráň.
Technik a lektor mlýna Jan Fiala řekl, že byl proti tomu, aby se kolem vůbec točilo. "Mlýn opravdu má svůj věk, 80 let se nehnul a samozřejmě všechny tyhle věci mají svoje rizika, takže já jsem z toho úplně nadšený nebyl. Nicméně víme, že to funguje. Kdybychom doplnili dračky (výplně) rotoru a byl pořádný vítr, tak se to roztočí a normálně to poběží," řekl Fiala.
Větrný mlýn vznikl před rokem 1880. U Nových Dvorů stojí údajně od roku 1910, kdy tam byl převezen z blízkého Leskovce. Podle dochovaných záznamů mlel ještě v roce 1942 a v Česku je jediným mlýnem svého druhu.
"Je unikátní tím, že zaprvé má dvě mlýnská složení, což na větrných mlýnech je velmi výjimečně. Pak tady má další přídavné zařízení, kterému se říká loupačka na zrno, a kapsový dopravník, který najdete na vodním mlýně úplně běžně, ale na větrném mlýně prakticky vůbec," řekl Fiala. Majitel mlýna byl podle něj zřejmě šikovný a sám ho vylepšoval.
Bílovec mlýn postupně renovuje. "Celkové náklady za poslední tři roky dosahují asi milionu korun s tím, že 60 až 70 procent je z dotací," řekl Havrlant. Roztočení mlýna umožnila zatím poslední, čtvrtá etapa prací.
"Práce na mlýně neustanou ani v příštích letech, protože musíme dělat ochranný nátěr v příštím roce a chceme ho doplnit ještě o prvky, které už jsou sice drobné, nejsou tak nákladné, ale na mlýně stále nejsou a chybí, jako jsou třeba síta v hranolovém vysévači, schůdky u násypnice," řekl Havrlant.
Cílem je podle něj dát mlýn co nejvíc do původního stavu. "Chceme roztáčet mlýn pomocí větru. Budeme to dělat asi dvakrát ročně," řekl ředitel. Prohlídky mlýna se konají od května do září každou druhou sobotu od 13:00 do 17:00.