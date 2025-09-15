Změny se týkají řeky Opavy, ale také jejího přítoku Opavice, cílem je zvýšit ochranu až na objem stoleté vody. Oba toky se loni v září vylily z břehů a povodeň brala vše, co jí stálo v cestě. Úpravy koryt vyplývají ze speciální odborné studie a budou znamenat i rozsáhlé stavební úpravy.
Například hlavní most v Karlovicích by se kvůli rozšíření koryta měl rozšířit o jedno pole a v dalších částech obce se počítá mimo jiné s odsazenými hrázemi. Vzniknout tam má i povodňový park, tedy území vyhrazené pro rozliv řeky v době povodní.
„Jsme součástí procesu příprav, takže hrubé obrysy už známe. Jde o to, dát řece mnohem víc prostoru a vybudovat třeba umělé rozlivy, jež sníží rychlost průtoku a pomohou provést obcí větší objem vody. Studii ještě nemáme celou v ruce, detailně se s ní seznámíme v příštích dnech,“ uvedl místostarosta Karlovic Martin Kočí.
Rovněž starosta nedaleké Široké Nivy Tomáš Spáčil potvrdil, že jej tento týden čeká jednání se zástupci Povodí Odry. „Zřejmě se seznámíme s dalším postupem a s časovým harmonogramem,“ nastínil.
Studie, za kterou stojí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a už ji mají v ruce vodohospodáři, počítá se zcela novou úpravou toku v obcích. Blízkou přírodě a schopnou čelit stoleté vodě.
„Studie řeší na Opavě úsek od Nových Heřminov po Vrbno pod Pradědem v délce přibližně dvacet kilometrů. Úsek mezi Krnovem a Novými Heřminovy, dlouhý 21,7 kilometru, je součástí samostatného protipovodňového projektu Horní Opava s klíčovým prvkem – vodním dílem Nové Heřminovy. Na Opavici se pak jedná o úsek od Holčovic po Město Albrechtice,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.
Místo dvacetileté obce zvládnou i stoletou vodu
A dodala, že v žádné obci není v plánu plošná obnova původního stavu. „Každý úsek posuzujeme samostatně, abychom dosáhli účinné ochrany před povodněmi a zároveň se jednalo o řešení blízké přírodě i požadavkům obcí,“ uvedla.
Návrat do doby před zářím 2024 podle ní čeká jen jezy s povoleným odběrem vody či krátké části toku omezené zástavbou nebo komunikacemi. Podle Michala Krejčího z AOPK ČR jde v podstatě jen o krátký úsek u jezu Kunov.
„Výsledkem je zvýšení úrovně zabezpečení Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Široké Nivy a Nových Heřminov a jejich místní části Kunov. Návrhový průtok, to je množství vody, které koryto dokáže neškodně převést, by se tam měl zvýšit z úrovně dvacetileté povodně na povodeň stoletou,“ popsal Krejčí.
Obce ležící na toku Opavy tak čeká úplně nová koncepce protipovodňové ochrany. Počítá se s rozšířením řečiště toku v podobě širokých koryt, takzvaného štěrkonosného větvení řeky, tvorbou nových povodňových průlehů a říčních ramen i výstavbou nábřežních zdí a protipovodňových hrází. Na to se váže přestavba mostů a lávek, přebudování pevných jezů na balvanité rampy, opevnění břehů i zřízení povodňových parků.
Od prvního návrhu k uskutečnění je však podle všech zúčastněných ještě dlouhá cesta. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková upozornila, že se během projektových prací bude vše upřesňovat a bude se jednat se všemi dotčenými partnery.
„V praxi se musí ještě prověřit technická proveditelnost, pozemkové vztahy, soulad s územními plány i konkrétní požadavky obcí. Může se stát, že v této podobě při další přípravě narazí řešení na územní limity a také na zásahy do stávající infrastruktury, které nemusí být v takovém rozsahu možné,“ uvedla a zmínila i otázku finanční náročnosti.
Velké změny čekají koryto řeky Opavy v obcích Široká Niva a Karlovice.
Velké změny se týkají právě Široké Nivy či Karlovic. Vyřešit se tam musí třeba odkup potřebných pozemků. „Během detailního seznámení se studií se už pravděpodobně dozvíme výčet obecních i jiných pozemků, kterých se to týká,“ poznamenal místostarosta Karlovic Martin Kočí.
Tam, kde úpravy výrazně zasáhnou do území mimo stávající koryto, se i kvůli administrativnímu procesu a získávání potřebných povolení stavět nezačne dříve než v roce 2027.
„To se týká již zmíněných obcí Karlovice a Široká Niva, kde budeme o návrzích ještě intenzivně jednat. Podstatným milníkem je pro nás dostupnost finančních prostředků v dotačních programech,“ sdělila Vlčková. Hotovo by mělo být podle současných odhadů do roku 2030.
