Řeka Opava bude mít novou podobu. V obcích se rozšíří a bude se rozlévat

Žaneta Motlová
  10:02
Zatím je řeka Opava v obcích na Bruntálsku prohrábnutá těžkou technikou zhruba v tom korytě, kudy tekla před loňskou povodní. Do pěti let by ale například v Karlovicích u hlavního mostu měla mít výrazně širší koryto a také možnost rozlivu. Změny tok čekají rovněž v Široké Nivě či Vrbně pod Pradědem. Původní, předpovodňovou podobu už totiž Opava mít nebude.
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
17 fotografií

Změny se týkají řeky Opavy, ale také jejího přítoku Opavice, cílem je zvýšit ochranu až na objem stoleté vody. Oba toky se loni v září vylily z břehů a povodeň brala vše, co jí stálo v cestě. Úpravy koryt vyplývají ze speciální odborné studie a budou znamenat i rozsáhlé stavební úpravy.

Například hlavní most v Karlovicích by se kvůli rozšíření koryta měl rozšířit o jedno pole a v dalších částech obce se počítá mimo jiné s odsazenými hrázemi. Vzniknout tam má i povodňový park, tedy území vyhrazené pro rozliv řeky v době povodní.

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

„Jsme součástí procesu příprav, takže hrubé obrysy už známe. Jde o to, dát řece mnohem víc prostoru a vybudovat třeba umělé rozlivy, jež sníží rychlost průtoku a pomohou provést obcí větší objem vody. Studii ještě nemáme celou v ruce, detailně se s ní seznámíme v příštích dnech,“ uvedl místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)

Fotogalerie

zobrazit 17 fotografií

Rovněž starosta nedaleké Široké Nivy Tomáš Spáčil potvrdil, že jej tento týden čeká jednání se zástupci Povodí Odry. „Zřejmě se seznámíme s dalším postupem a s časovým harmonogramem,“ nastínil.

Studie, za kterou stojí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a už ji mají v ruce vodohospodáři, počítá se zcela novou úpravou toku v obcích. Blízkou přírodě a schopnou čelit stoleté vodě.

„Studie řeší na Opavě úsek od Nových Heřminov po Vrbno pod Pradědem v délce přibližně dvacet kilometrů. Úsek mezi Krnovem a Novými Heřminovy, dlouhý 21,7 kilometru, je součástí samostatného protipovodňového projektu Horní Opava s klíčovým prvkem – vodním dílem Nové Heřminovy. Na Opavici se pak jedná o úsek od Holčovic po Město Albrechtice,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Místo dvacetileté obce zvládnou i stoletou vodu

A dodala, že v žádné obci není v plánu plošná obnova původního stavu. „Každý úsek posuzujeme samostatně, abychom dosáhli účinné ochrany před povodněmi a zároveň se jednalo o řešení blízké přírodě i požadavkům obcí,“ uvedla.

Návrat do doby před zářím 2024 podle ní čeká jen jezy s povoleným odběrem vody či krátké části toku omezené zástavbou nebo komunikacemi. Podle Michala Krejčího z AOPK ČR jde v podstatě jen o krátký úsek u jezu Kunov.

Řeky zůstaly po povodni v provizoriu, lidé se bojí přívalových dešťů. Žádají obnovu koryt

„Výsledkem je zvýšení úrovně zabezpečení Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Široké Nivy a Nových Heřminov a jejich místní části Kunov. Návrhový průtok, to je množství vody, které koryto dokáže neškodně převést, by se tam měl zvýšit z úrovně dvacetileté povodně na povodeň stoletou,“ popsal Krejčí.

Obce ležící na toku Opavy tak čeká úplně nová koncepce protipovodňové ochrany. Počítá se s rozšířením řečiště toku v podobě širokých koryt, takzvaného štěrkonosného větvení řeky, tvorbou nových povodňových průlehů a říčních ramen i výstavbou nábřežních zdí a protipovodňových hrází. Na to se váže přestavba mostů a lávek, přebudování pevných jezů na balvanité rampy, opevnění břehů i zřízení povodňových parků.

Zkáza se vrátila, začíná se opět od nuly. Lidé na Bruntálsku už jsou zoufalí

Od prvního návrhu k uskutečnění je však podle všech zúčastněných ještě dlouhá cesta. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková upozornila, že se během projektových prací bude vše upřesňovat a bude se jednat se všemi dotčenými partnery.

„V praxi se musí ještě prověřit technická proveditelnost, pozemkové vztahy, soulad s územními plány i konkrétní požadavky obcí. Může se stát, že v této podobě při další přípravě narazí řešení na územní limity a také na zásahy do stávající infrastruktury, které nemusí být v takovém rozsahu možné,“ uvedla a zmínila i otázku finanční náročnosti.

Velké změny čekají koryto řeky Opavy v obcích Široká Niva a Karlovice.

Velké změny čekají koryto řeky Opavy v obcích Široká Niva a Karlovice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Velké změny se týkají právě Široké Nivy či Karlovic. Vyřešit se tam musí třeba odkup potřebných pozemků. „Během detailního seznámení se studií se už pravděpodobně dozvíme výčet obecních i jiných pozemků, kterých se to týká,“ poznamenal místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Tam, kde úpravy výrazně zasáhnou do území mimo stávající koryto, se i kvůli administrativnímu procesu a získávání potřebných povolení stavět nezačne dříve než v roce 2027.

„To se týká již zmíněných obcí Karlovice a Široká Niva, kde budeme o návrzích ještě intenzivně jednat. Podstatným milníkem je pro nás dostupnost finančních prostředků v dotačních programech,“ sdělila Vlčková. Hotovo by mělo být podle současných odhadů do roku 2030.

16. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

15. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala oddělení šestinedělí a novorozeneckou část

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala o letních prázdninách oddělení šestinedělí a novorozeneckou část dětského oddělení. V pokojích je nově klimatizace a...

15. září 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

15. září 2025  12:43

ČEZ Family Aquapalace Run láme rekordy: 6. ročník navštívilo přes 10.000 běžců

15. září 2025  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Oprava domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech je hotová, loni byl zaplavený

Řemeslníci dokončili opravu poškozených prostor domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech. Loni v září je při povodních zaplavila voda. Všech 111 klientů tehdy...

15. září 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

Krajská zdravotní, spravující nemocnice na severu Čech, byla v pololetí ztrátová

Společnost Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, se v letošním prvním pololetí propadla do ztráty 250 milionů korun. Za celý...

15. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je stejně jako já bezprostřední introvert, říká o své postavě v nové kriminálce Simona Lewandowska

Seriál Mladá krev zasazený do prostředí krajského oddělení vražd podle jeho tvůrců propojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií a inovativním přístupem mladých kriminalistů. A chce divákům...

15. září 2025  12:09

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo – monumentální sousoší Trh a jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota

15. září 2025  12:07

GAC přichází do Polska a zahajuje novou kapitolu evropského trhu

15. září 2025  11:55

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.