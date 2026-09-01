Po povodňové rekonstrukci se dnes do krnovské školky Pramínek vrátily děti

Poprvé po přestavbě vynucené ničivou povodní v září 2024 se dnes do mateřské školy Pramínek v Krnově na Bruntálsku vrátily děti. Přízemní pavilonovou školku v Hlubčické ulici voda kompletně zničila a děti musely dočasně využívat náhradní prostory v bývalé základní umělecké škole na Hlavním náměstí. Oprava stála 8,522 milionu korun bez DPH, řekla ČTK mluvčí města Dita Círová.
Při povodni před dvěma lety zasáhla budovu přívalová vlna a voda v ní dosahovala téměř jednoho metru. Poškodila podlahy, omítky, sádrokartonové konstrukce, dveře, obklady i technické instalace a zcela zničila vybavení školky. Ve sklepě zůstaly nánosy bahna, poškozena byla také topná tělesa a okenní výplně. Objekt zůstal podle města stabilní, kvůli vlhkosti však potřeboval celkovou obnovu vnitřních konstrukcí.
"Rekonstrukce zahrnovala obnovu podlahových konstrukcí v nepodsklepených částech objektu, nové podlahy v jídelně a zázemí, sanační omítky a výmalbu. Opravena byla také fasáda v dotčených místech. Stavbaři vyměnili vstupní a interiérové dveře a zárubně a opravili elektroinstalaci, rozvody vody, kanalizace a plynu v nezbytném rozsahu," uvedla mluvčí.
Školka má po opravě nové záchody a další hygienické vybavení, obklady, skříňky v šatnách a ochranné prvky radiátorů. Součástí přestavby byla také obnova výdejny s kuchyňskou linkou a moderními spotřebiči. Nová je rovněž infrasauna, která nahradila zařízení zničené povodní. Jednotlivé pavilony jsou barevně odlišeny.
Ve školce jsou tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí, v současnosti je jich o něco méně. "Někteří rodiče v době, kdy školka sídlila v provizorních prostorách, své děti přihlásili jinam," uvedla Círová.
Obnova po povodni se dotkla také areálu školky. Na jaře začala plánovaná oprava zahrady, kde voda poškodila zejména dřevěné herní prvky.