Po téměř dvou dnech se plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku

Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění.
Událost se stala ve čtvrtek v 18:00 při průjezdu vlaku. Spadlé dráty vedení pak na střeše jednoho z vagonů začaly hořet. Na místo tehdy vyrazili hasiči Správy železnic a zhruba 150 cestujících se muselo z vlaku evakuovat. Následně hasiči evakuovali ještě dalších asi 30 lidí z dalšího vlaku blízko místa požáru.
Několik hodin pak byl zmíněný úsek zcela uzavřený. Až po čtvrtečních 22:00 se podařilo obnovit provoz alespoň po jedné ze dvou traťových kolejí. Dnes před 14:00 potom Kavka sdělil médiím, že se po trati znovu jezdí bez omezení.