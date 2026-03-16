Počet lidí s respiračními infekcemi se v Moravskoslezském kraji výrazně nezměnil

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji moc nezměnil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1833 nemocných, v předchozím týdnu jich bylo 1875. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (KHS) to dnes uvedla na webu. Epidemický práh se pohybuje mezi 1600 až 1800 případy na 100.000 obyvatel.
Nejvyšší nemocnost v kraji evidovali hygienici v okrese Opava, kde na 100.000 obyvatel připadalo 3145 případů. "Nejnižší nemocnost byla zaznamenána v okrese Bruntál s 875 případy na 100.000 obyvatel," uvedla KHS.
Co se týče věku, nejvíce nemocných bylo stejně jako v předchozích týdnech mezi dětmi do pěti let, kde na 100.000 obyvatel připadalo 6855 nemocných. Dále u dětí ve věku šest až 14 let bylo 2655 případů na 100.000 obyvatel.
V minulém týdnu byly v kraji hlášeny tři případy těžkého akutního respiračního onemocnění (SARI - Severe Acute Respiratory Infection), u kterých byla nutná intenzivní péče v nemocnici. Dva pacienti byli z Bruntálska, jeden z okresu Ostrava-město. Původcem onemocnění byl u všech případů virus chřipky typu A.
"U dvou osob ve věkové kategorii 70-75 let došlo k úmrtí," uvedla KHS. Oba pacienti trpěli více chronickými nemocemi.
V minulém týdnu hygienici v kraji evidovali 11 případů onemocnění covidem-19, šlo o šest žen a pět mužů. O týden dřív nebyl v kraji zaznamenán žádný případ covidu-19.