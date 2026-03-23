Počet pacientů s respiračními infekcemi klesl v Moravskoslezském kraji o pětinu

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji snížil téměř o pětinu. Na 100.000 obyvatel připadalo 1486 nemocných, což je zhruba o 19 procent méně než v předchozím týdnu, kdy jich bylo 1833. ČTK to dnes řekl mluvčí hygieniků Aleš Kotrla. Nemocnost se tak dostala pod epidemický práh, který se pohybuje mezi 1600 až 1800 případy na 100.000 obyvatel.
Nejhorší situace v kraji je na Opavsku, kde na 100.000 obyvatel připadá 2875 případů akutních respiračních infekcí. Větší podíl nemocných je také na Novojičínsku s 1930 případy na 100.000 obyvatel. Naopak nejlépe je na tom Frýdecko-Místecko, kde nemocnost dosáhla 979 případů na 100.000 obyvatel.
Nejčastěji nemocné jsou dlouhodobě děti předškolního věku, mezi nimiž je 5448 případů na 100.000 obyvatel. Následují školáci s 2286 nemocnými na 100.000 obyvatel.
V minulém týdnu hygienici zaznamenali pouze jeden těžký případ respiračního onemocnění, kdy musel být pacient z Opavska hospitalizován na jednotce intenzivní péče.
"U pacienta byla vzhledem k závažnosti stavu nutná hospitalizace v režimu intenzivní péče, onemocnění skončilo úmrtím. Původcem onemocnění byl virus chřipky typu A. Pacient nebyl proti chřipce očkován," uvedl Kotrla.
Chřipka se projevuje zpočátku teplotami okolo 39 nebo 40 stupňů Celsia, které provázejí bolesti svalů a kloubů. Rozvíjí se kašel, při němž bolí v krku a často i za hrudní kostí, při výrazném kašli bolí i v dolní části žeber.