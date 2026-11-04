Podél hlavní silnice v novojičínské částí Žilina vznikl chodník za 31 milionů Kč

Město Nový Jičín nechalo za 31 milionů korun vybudovat chodník podél hlavního silničního tahu v místní částí Žilina. Výrazně se tam zvýší bezpečnost chodců. Souběžně se staví i 800 metrů dlouhý nový vodovod. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
Dvě třetiny nákladů na chodník by měla zaplatit dotace z evropských fondů. Místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) uvedl, že vybudování chodníkového tělesa bylo finančně i technicky náročné mimo jiné proto, že se chodník musel částečně zasadit do svahu.
"Aby nedocházelo k jeho sesuvu, zpevňují ho dvě opěrné zdi o celkové délce 103 metry a o výšce až tři metry. V místě příkopu se musely postavit zemní opěrné zídky o délce téměř 350 metrů. Zároveň se pod úrovní chodníku uložilo 400 metrů dlouhé odvodnění," uvedl Dobrozemský.
Lidé už mohou chodník využívat, přestože ještě není zkolaudovaný. Je na něm značka "průchod stavbou" a lidé po něm mohou chodit zatím na vlastní nebezpečí.
"Stavební firma musí do konce listopadu dodat dokumenty potřebné k podání žádosti o kolaudaci," uvedla Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic.
Chůze podél Beskydské ulice, která tvoří hlavní průtah obcí, je podle úřadu nebezpečná. Proto nechce radnice používání chodníku zakazovat, přestože ještě není zkolaudovaný.
"Komunikace je úzká, z jedné strany ji lemují svodidla, za kterými je strmý svah, na druhé straně stála opěrná zeď. Ta se zbourala a o kus dál, aby vznikl prostor pro chodník, se postavila nová," uvedla mluvčí.
Vodovod, který se začal budovat souběžně s chodníkem, má být hotový v polovině listopadu. "Trasy obou liniových staveb jsou z větší části shodné. Proto bylo nezbytné, aby se obě akce realizovaly současně. Náklady na prodloužení vodovodu byly vyčísleny na 9,3 milionu korun. V součtu s výdaji na nový chodník jde o nejnákladnější investiční akci města v tomto roce," uvedl Dobrozemský.