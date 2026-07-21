Podobu nového domova pro seniory v Bohumíně navrhne brněnský ateliér

Podobu nového domova pro seniory v Bohumíně na Karvinsku navrhne brněnský ateliér Kuba & Pilař architekti. Studio zvítězilo ve výběrovém řízení. Koncept budoucího areálu pro 100 klientů představí město veřejnosti na začátku prosince. Stavba domova by mohla začít v roce 2028. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Od renomovaného studia si Bohumín slibuje návrh, který propojí funkčnost s příjemným prostředím a zároveň dá vzniknout stavbě s výrazným vzhledem. Ta se má stát přirozenou dominantou nové čtvrti Na Panském II v těsné blízkosti centra města mezi Šunychelskou a Mírovou ulicí," uvedla Končítková. Dodala, že v dalších etapách tam mají přibýt řadové a bytové domy.
Návrh řešení by architekti měli předložit do konce listopadu. "Komplex bude mít dva dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence," řekl Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Dodal, že ve venkovní části má vzniknout menší park s odpočinkovou zónou, pergolou, lavičkami a pěšími trasami. V interiéru by měla být zimní zahrada, kaple, ordinace lékaře nebo prostor pro návštěvy.
Nový domov pro seniory za více než 300 milionů korun bude největší investicí v novodobé historii Bohumína. Částečně by zařízení mělo sloužit i lidem z Rychvaldu a Dolní Lutyně na Karvinsku, které finančně podpoří stavbu zařízení, stejně jako Moravskoslezský kraj, který se zavázal k podpoře ve výši 80 milionů korun. První klienti by se mohli nastěhovat v roce 2030.
"Zájem o pobytové sociální služby je už nyní enormní. Populace stárne a s přibývajícím počtem seniorů bude poptávka po tomto typu zařízení dál narůstat. Chceme, aby lidé z Bohumína a jeho nejbližšího okolí měli možnost zůstat tam, kde mají své kořeny. Jde o investici, která ovlivní život ve městě na dlouhá desetiletí," uvedl starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.).
Ateliér Kuba & Pilař architekti stojí například za architektonickým řešením bytového domu Ostravská brána, obchodního domu Omega v Brně, několika univerzitních budov nebo Černé kostky - Centra digitalizace, vědy a inovací, které aktuálně vzniká v Ostravě. Za zpracování studie zaplatí Bohumín 470.000 korun.