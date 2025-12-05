Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

Autor: žah
  11:52aktualizováno  11:52
Ostravští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy, kteří podvodem inkasovali v součtu téměř tři miliony korun z dávek určených na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Nabízeli cizincům pomoc při vyřízení humanitární dávky, a pak zneužili jejich identitu a čerpali peníze. Za ty jezdili na drahé dovolené a nakupovali po internetu.
Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců. | foto: Policie ČR

Dvojice mužů od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 zneužívala nevědomosti a tísně více než sedmi desítek žen z Ukrajiny, jejichž identitu pak zneužívala.

Nejprve Ukrajinky oslovili s nabídkou, že jim pomohou s vyřizováním humanitární dávky. „Následně, již bez jejich vědomí a za zneužití získaných bankovních identit žen, měli jejich jménem elektronicky podávat žádosti o příspěvek. V podaných téměř 750 žádostech ale měly být pro doložení nároku na dávku úmyslně uvedeny mylné a nepravdivé informace,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Konkrétně šlo o příspěvek na bydlení pro solidární domácnosti, který do července 2023 stát na základě žádosti o finanční podporu vyplácel ubytovatelům, jež poskytovali zdarma ubytování cizincům s dočasnou ochranou, tedy uprchlíkům z Ukrajiny.

Dávky vyplacené na základě podaných žádostí šly do kapsy dvěma podvádějícím mužům. „V součtu se jednalo o škodu způsobenou České republice ve výši téměř 2,8 milionu korun. Kdyby byly proplaceny další podané žádosti, které úřad práce zamítl, navýšila by se škoda o více než 3 miliony,“ vyčíslila Štětínská.

Spolu se svými partnerkami, které věděly, že jde o peníze z trestné činnosti, pak muži jezdili na drahé zahraniční dovolené. „A byly u nich zaznamenány tisíce transakcí na internetových obchodech,“ dodala policejní mluvčí.

Fiktivní otec, falešné zaměstnání. Přibývá triků, které dojí štědré německé dávky

Muže policisté obvinili z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, jejich partnerky z legalizace výnosů z trestné činnosti. „Všichni jsou středního věku, cizinci – občané EU - z jihovýchodu střední Evropy s přechodným pobytem v České republice,“ naznačila Štětínská.

Dodala, že se jedná o ojedinělý případ, u kterého kriminalisté museli rozplést obrovské množství informací. „Věnovali se okolnostem podávání žádostí, stejně tak souvisejícím finančním tokům a transakcím, kde například pomohlo k zachycení a znázornění situace vytvoření grafů. Proběhly domovní prohlídky, policisté zajistili například nemovitost, motocykl a určitou finanční částku v cizí měně,“ uzavřela mluvčí s tím, že vyšetřování i dál pokračuje.

5. prosince 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

