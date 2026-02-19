Muž chtěl podvodníkům předat 600 tisíc, zachránil ho kamarád policista

Josef Gabzdyl
  15:32aktualizováno  15:32
Štěstí v neštěstí měl muž z Ostravy, který se málem stal obětí podvodníků. Už jim byl ochoten předat 600 tisíc korun, když ještě před tím napsal kamarádovi policistovi. Ten zrovna cvičil v posilovně nedaleko dohodnutého místa předání peněz, takže si tam hned pro kurýra podvodníků došel.

Sedmadvacetiletý policista Jiří z jednoho ostravského oddělení (celé jméno nechtěl zveřejnit kvůli svému brzkému nástupu ke kriminální službě) zrovna cvičil v posilovně, když mu zavolal kamarád a popisoval, že ho oslovili lidé z banky a od policie.

Prý se stal obětí podvodu, když mu někdo ukradl bankovní identitu, a musí si vzít úvěr. Jedinou šancí, jak podvodu zabránit, bylo podle nich vzít si úvěr na 1,2 milionu korun. „Hned jsem věděl, že je to podvod. S takovými případy se setkáváme denně,“ řekl mladý policista.

Využil toho, že se nacházel blízko domluveného místa setkání, poněkud zastrčené ulici v ostravské části Hrabůvka, a vyrazil tam.

Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Jeho kamarád totiž nakonec naléhání podvodníků podlehl, na dvou pobočkách si vzal úvěr v celkové výši 600 tisíc korun a chystal se k předání. V jednom peněžním ústavu ho sice pokladní varovala a vyptávala se, jestli mu nevolali policisté a bankéři, ale i na to byl od podvodníků připraven a tvrdil, že sumu potřebuje na svatbu a následnou cestu do exotiky.

„Možná však v něm pracovnice vyvolala pochybnosti, a proto zavolal kamarádovi policistovi,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když se policista k místu blížil, viděl muž v kapuci, jak oslovuje jeho kamaráda. „Ten mi záhy potvrdil, že to je opravu muž, který po něm chtěl smluvenou částku. Hned jsem se legitimoval a řekl, aby zůstal na místě. Pak jsme přivolali hlídku,“ líčil policista.

Čtyři hodiny naléhavého hovoru

Uvedl, že muž se nebránil, mluvil s východoevropským přízvukem a pak jen konstatoval, že česky neumí. Podle informací iDNES.cz šlo o Ukrajince.

Policista také zmínil, že kamaráda zná velmi dlouho. „Bylo na něm vidět, že je pod tlakem a ve stresu. Později se i svěřil, že podvodníci s ním byli v kontaktu celkem čtyři hodiny. Po celou tu dobu jej neustále strašili. Tlaku nakonec podlehl, a proto si úvěr vzal,“ zakončil Jiří, který u policii slouží zhruba sedm let.

Policejní mluvčí Michalíková připojila, že zadržený muž, který skončil ve vazbě, se sice přiznal, ale jinak nespolupracuje. „Tvrdí však, že byl jen kurýrem a peníze měl předat. Policisté nyní pátrají po hlavním organizátorovi,“ uvedla.

Konstatovala, že zadrženému, který se přiznal, že jen o několik hodin dříve od jiné oběti podvodu převzal 300 tisíc korun, hrozí až osmiletý pobyt ve vězení.

