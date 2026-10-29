Pohádka psaná s láskou otevírá brány Fulneku. Vypráví ji Martin Chodúr

Ze stránek knihy na pohádkové cesty
Některé příběhy vznikají pro celý svět. Jiné jsou zpočátku určeny jedinému člověku. Fulnecký rodák Milan Barbořík napsal knihu „Terezka, princezna z Fulneku“ pro svou dceru. Vyprávění s půvabnými ilustracemi manželů Anlaufových však postupně překročilo práh rodinného světa a vydalo se za dalšími čtenáři i výletníky.
Právě Terezčin příběh se stal inspirací a základním kamenem Pohádkového Poodří – asociačního produktu cestovního ruchu turistické oblasti Poodří. Zve malé i velké na poutavé putování po známých i méně známých místech regionu. Stačí se vydat na cestu, rozhlédnout se a nechat zvědavost, aby ukázala směr.
Nyní pohádka získává novou podobu. Městské informační centrum ve Fulneku natočilo příběh inspirovaný knihou v rámci projektu „Město v pohádce: Terezka z Fulneku“, uskutečněného díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Role vypravěče se ujal zpěvák, skladatel a vítěz historicky první Česko Slovenské SuperStar Martin Chodúr, jehož nezaměnitelný hlas dodává pohádce jedinečnou atmosféru a zve diváky do kouzelného světa princezny Terezky.
Pusťte si pohádku na YouTube. A až vyprávění dozní, nechte svůj vlastní příběh pokračovat na výletě.
Město, které má co vyprávět
Ve Fulneku nemusíte hledat kouzlo jen mezi stránkami knih. Najdete je i v kráse barokních památek a v příbězích, které vám přiblíží komentované prohlídky města a kostela Nejsvětější Trojice.
Expozice Svět Komenského otevírá dveře k životu a odkazu učitele národů. Její edukační programy dávají prostor poznávání a zvídavým otázkám a nabízejí inspiraci pro školní výlety i exkurze.
V Síni slávy Petry Kvitové v Knurrově paláci vás čeká jiný příběh – o odhodlání a cestě na světové tenisové kurty. Připomíná, že velké sny nepatří jen do pohádek.
S návštěvou expozic a možnostmi komentovaných prohlídek vám poradí městské informační centrum.
Přijeďte do Fulneku. Za pohádkou, která vznikla pro jednu dceru, a za společnými chvílemi, z nichž se rodí rodinné vzpomínky.
Finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2026“.