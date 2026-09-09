Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

„Frýdecko-místečtí kriminalisté vyzývají veřejnost o pomoc ve formě poskytnutí kamerových záznamů především z palubních kamer vozidel, která byla zaparkována, popřípadě projížděla v době od 21:00 hodin dne 2. 9. 2026 do 7:00 hodin dne 3. 9. 2026 v lokalitě ulice Tolstého a ulice Antala Staška,“ stojí v policejní výzvě.
Policisté uvítají záznam nejen z aut ale i z jakéhokoliv jiného místa, kde by kamerový systém snímal okolí, pozemní komunikaci či chodníky. Výzva v papírové podobě visí přímo v uvedených ulicích a lidé už ji najdou také na internetu.
„Nyní jsme aktualizovali informace k pohřešované ženě na policejních webových stránkách,“ sdělila dnes policejní mluvčí Petra Hrubá.
Osmatřicetiletá matka dvou dětí Jana Šerjeníková je pohřešovaná od středy 3. září. Podle prvních informací brzy ráno odešla ze svého bydliště do práce. Tam však nedorazila, nevrátila se ani domů a příbuzným se už neozvala. Nově teď policie prověřuje už noc předtím.
„Podle zjištěných informací nemá mít u sebe mobilní telefon. Je podezření, že by mohla být v ohrožení života či zdraví,“ konstatovala mluvčí Hrubá.
Pátrací akce ani tipy od veřejnosti nepomáhají
Policisté během posledních sedmi dní opakovaně prošli místa, kde by se žena mohla zdržovat, prověřili zdravotnická zařízení, nákupní centra i parky. Vyhodnocují vlastní poznatky a ověřují i tipy veřejnosti.
„V uplynulých dnech proběhly pátrací akce, bohužel bezúspěšně. Stále ověřujeme poznatky veřejnosti, prozatím s negativními výsledky,“ sdělila Hrubá.
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Po ženě, u níž není jasné ani to, co měla v době zmizení na sobě, pátrají rovněž příbuzní a informace o pátrání po ní opanovaly sociální sítě. „Prosím o pomoc při hledání manželky,“ vyzval na sociálních sítích její manžel a zveřejnil fotografie.
Její příbuzní ani kolegové si zmizení neumí vysvětlit. U krajského soudu pracovala několik let, poté byla na mateřské, z níž se zhruba před rokem do práce vrátila. „Pracovala u nás jako asistentka soudce na obchodním úseku. Svědomitá, pracovitá, vůbec nevíme, co se mohlo stát,“ uvedl mluvčí Krajského soudu Ostrava Igor Krajdl.
Žena se nejčastěji pohybovala ve městech Frýdek-Místek a Ostrava. „Nejčastěji se oblékala do sukní. Vypadá na 38 až 43 let, je vysoká zhruba 165 až 175 cm, střední postava, rovné hnědé vlasy, zelené oči,“ doplnila policejní mluvčí.
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